Vamos a vwr 31 julio 2026

Mientras los vecinos denuncian amenazas, robos y un supuesto efecto llamada en la urbanización, la presentadora deja clara su postura durante un intenso debate.

La ocupación volvió a convertirse en uno de los grandes asuntos del día en 'Vamos a ver' con una conexión en directo desde la localidad zaragozana de La Muela que terminó derivando en un enfrentamiento verbal entre una mujer que reconoce ocupar una vivienda y varios vecinos que denuncian sentirse cada vez más inseguros en la urbanización donde residen. Lo que comenzó como un reportaje sobre la preocupación vecinal por varios intentos de ocupación acabó transformándose en un intenso debate en el que Patricia Pardo cuestionó abiertamente el discurso de la entrevistada. La presentadora mostró comprensión hacia las dificultades para acceder a una vivienda, pero dejó claro que, a su juicio, esa situación no legitima la ocupación de un inmueble. La mujer reconoce que ocupa una vivienda desde hace dos años Durante la conexión, el reportero Alejandro Rodríguez visitó la vivienda donde reside Bea junto a parte de su familia.

Preguntada directamente, la entrevistada confirmó sin rodeos que ocupa una casa propiedad de una entidad bancaria desde hace aproximadamente dos años. Según explicó, tomó esa decisión después de no encontrar alternativas para alquilar una vivienda pese a llevar años intentando acceder a una solución a través de los servicios públicos. "Estoy en Zaragoza Vivienda desde 2019 esperando una vivienda y no hay solución", aseguró durante la entrevista, defendiendo que la situación económica y la dificultad para conseguir un alquiler la empujaron a ocupar el inmueble. La mujer insistió en que no considera comparable su caso con el de quien desaloja a otra familia de su domicilio, ya que, según explicó, la vivienda llevaba años deshabitada y pertenecía a una entidad bancaria. Patricia Pardo marca distancias con su argumento Las explicaciones de Bea provocaron una respuesta inmediata de Patricia Pardo. La presentadora reconoció las dificultades que muchas familias atraviesan para acceder a una vivienda, pero recordó que ocupar un inmueble continúa siendo una actuación contraria a la ley. "Entiendo que es muy complicado el acceso a la vivienda", afirmó antes de añadir que eso no permite entrar en una casa y justificar la ocupación. En uno de los momentos más tensos de la conversación, Pardo fue todavía más contundente al reprochar que la entrevistada intentara presentar esa actuación como algo legítimo. "Me parece demencial legitimar lo que estás haciendo", vino a resumir la periodista durante un intercambio que fue elevando progresivamente el tono del debate.

Patricia Pardo estalla en 'Vamos a ver' tras la confesión de una okupa: "Me parece demencial legitimar lo que estás haciendo"