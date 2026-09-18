Vamos a ver 18 septiembre 2026

La presentadora de 'Vamos a ver' ha indicado que hay que superar la "polarización política" para defender los derechos de la población ceutí ante esta crisis

Patricia Pardo y los colaboradores e invitados de ‘Vamos a ver’ han analizado la compleja situación que se vive en Ceuta a raíz de la llegada masiva de personas migrantes. Frente a la situación de incertidumbre, caos y desbordamiento de todos los recursos que se está viviendo, la presentadora ha debatido el impacto de lo que está sucediendo en la población ceutí y ha dejado un mensaje claro. Destacando que lo que está pasando allí no tiene nada que ver con el concepto de migración circular, entendido como un proceso controlado de entrada y salida, y que allí está siendo todo un descontrol, la periodista ha hecho un llamamiento para actuar en unidad en un momento tan complicado.

“Tenemos que ir todos a una y dejarnos de tanta polarización. Porque apoyar a Ceuta no quiere decir que seas un facha o apoyar los derechos humanos, eres un rojo y un comunista y un Nazi que no sabes de la vida”, ha señalado Patricia Pardo acerca del clima de crispación que se está viviendo desde hace más de cincuenta días. La contundente reflexión de Patricia Pardo El debate ha contado también con la visión de una vecina de Ceuta, quien ha descrito el agotamiento que siente la población tras verse desamparada en medio del caos que están viviendo. “Es que esto no es una guerra partidista, es que se trata de un pueblo que está ahogado, que no puede más, que lo han invadido y que no pueden andar por la calle. ¿Dónde están nuestros derechos humanos?”, se ha preguntado al indicar que no puede ir con normalidad por las calles de su ciudad. “Lo hemos permitido desde el primer momento y cincuenta días después se lo comen los ceutíes”, ha indicado Patricia Pardo acerca de la situación que ha descrito esta vecina de Ceuta de la inseguridad que están viviendo.

Tensión, avalanchas y poca policía en los traslados: el análisis de la situación de Ceuta