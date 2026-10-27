Patricia Pardo, contundente con la actitud de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro: "Lamentable"

La noche de este lunes tuvo lugar la celebración de la mítica gala del Balón de Oro. Lamine Yamal, que se encontraba entre los favoritos, finalmente quedó en tercer lugar, ya que el ganador del galardón fue Harry Kane, seguido de Kylian Mbappé.

En 'Vamos a ver' hemos repasado la gala, y Patricia Pardo no ha dudado en comentar en directo la actitud del futbolista del FC Barcelona: "Qué feo, ¿no? Al final la clase no te la da la gran flor de Chanel que llevabas en la solapa, si no los gestos y la actitud", ha comenzado.