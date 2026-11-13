Paloma Barrientos, sobre el fin de la amistad entre Belén Esteban y Rosa Benito: "Eso no lo perdonan"

La final de 'Supervivientes All Stars' ha dejado uno de los momentos más comentados de la jornada: Rosa Benito ha dejado claro que no quiere retomar su amistad con Belén Esteban . La exconcursante explicó que no le iba a perdonar que hubiera criticado a su hija en programas de televisión. En 'Vamos a ver' se ha comentado esta decisión de la ex de Amador Mohedano: "Es que para mí esta señora es nada , igual que espero que yo sea nada de ella también".

Pepe del Real ha comentado que cree que si ambas coincidieran en un reality como 'GH VIP' se reconciliarían, pero Paloma Barrientos no cree que esa posibilidad pueda darse y ha apuntado a que el origen de su enemistad es porque ambas han hablado sobre la hija de la otra, una línea roja para las dos: "Eso no lo perdonan".

Bibiana Fernández ha expresado la misma opinión que Pepe del Real y es que cree que después de tanto tiempo trabajando juntas queda un vínculo muy fuerte entre ellas: "Es que somos mujeres que llevamos muchos años en esto, viéndonos 20 años en programas".

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