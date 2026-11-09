Ovejero, experto en comunicación no verbal, analiza el lenguaje corporal de Abascal con Broncano: "El cambio de indumentaria transmite seguridad en uno mismo"

La entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' de David Broncano ha seguido dando que hablar en la televisión. En 'Vamos a ver' , el programa ha emitido el análisis del e xperto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero , que ha diseccionado el comportamiento del líder de Vox y el de Broncano durante la entrevista.

El análisis de Ovejero sobre Santiago Abascal: del público al lenguaje corporal

Ovejero ha comenzado señalando el impacto que tuvo la recepción del público en el estado de ánimo de Abascal. "Abascal entró aplaudido y escuchando 'presidente, presidente', con lo cual, sin lugar a dudas, lo que es el efecto externo del público influyó a nivel mental en Abascal para que se sintiera mucho más poderoso y mucho más fuerte en la entrevista", ha explicado el experto.

En cuanto a la indumentaria, Ovejero ha detallado que el líder de Vox se quitó la americana y se remangó la camisa. "El cambio de indumentaria transmite seguridad en uno mismo, pero el remangarse la camisa en un comunicador funciona de un modo en que las manos comunican más y comunican mejor", ha indicado.

Sin embargo, ha considerado que la elección del color de la camisa fue un error: "Yo le habría aconsejado o el blanco o un color que no transmitiera ningún tipo de humedad, en algún momento pues levanta un poco los brazos y entonces se ven claramente unas manchas de sudor en las axilas, que puede ser por el calor, pero también se puede achacar por el observador a que ha pasado ciertos nervios".

Microexpresiones de ira y desprecio en el rostro de Abascal

El análisis de Ovejero se ha adentrado también en las microexpresiones faciales del político durante la entrevista con Broncano. "Hay microexpresiones en su rostro. Son latigazos musculares en la cara. Son activaciones musculares involuntarias", ha precisado. Según el experto, se han detectado señales de ira y "uno de desprecio, que esto lo que se hace es un latigazo por el lateral de la cara".

Respecto al lenguaje corporal más amplio, Ovejero ha señalado que "prácticamente toda la entrevista estuvo con el pie flotante apuntado directamente hacia Broncano", lo que, según su análisis, transmite "seguridad en la situación que él en ese momento está viviendo". También ha destacado el uso del cojín del sofá: "El cojín lo coloca de tal manera que es como si fuera una barrera. Sabe que el entrevistador, digamos, que no es de su línea ideológica y que va a haber cierta confrontación con él".

Broncano, "muy nervioso" según el experto

El análisis no se ha limitado a Abascal. Ovejero también ha evaluado el comportamiento de David Broncano y ha concluido que el presentador "estaba muy, muy nervioso". "Le escuchábamos muchas veces tartamudear y perder la mirada con miradas laterales o miradas hacia el suelo", ha detallado. Según el experto, al acabar la entrevista "con un guantazo verbal, pues creo que le ha podido parecer demasiado y excesivo y le ha querido quitar hierro diciendo que era un chistecillo".

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