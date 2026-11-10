Kiko Rivera estalla contra 'La tarde se mueve' tras la información dada por Luis Pliego: "No hay delicadeza cuando se trata de hablar del precio de mi casa"

Kiko Rivera ha enviado un contundente mensaje a 'La tarde se mueve' cargado de reproches por abordar asuntos de su vida privada. El detonante ha sido una petición del programa para emitir imágenes de su nuevo videoclip, a lo que el primo de Anabel Pantoja ha respondido con dureza, generando un debate en el plató entre los colaboradores.
Según ha explicado Ion Aramendi, el equipo contactó con Kiko Rivera para pedirle permiso para emitir imágenes de su nuevo videoclip. Lejos de aceptar, el DJ ha enviado un mensaje en el que ha dejado clara su postura: "Me resulta cuanto menos curioso que me pidas permiso para publicar el videoclip de mi canción. Pero no tengas la misma delicadeza cuando se trata de hablar del precio de mi casa, de si he pedido una hipoteca o de cualquier otro asunto de mi vida privada".
Con ese comentario, ha dejado claro que no le hizo ninguna gracia que la semana pasada Luis Pliego asegurase que se había comprobado una casa en Sevilla, dando datos del precio y de la hipoteca que había pedido. "Parece que para hablar de mi música necesitáis mi permiso. Pero para hablar de mi vida os basta con vuestra imaginación. Y ahí está precisamente la diferencia entre hacer periodismo y hacer espectáculo a costa de los demás", ha añadido Kiko en su mensaje al programa.
"Él tiene miedo de que Hacienda diga cómo que tiene una propiedad y la embargue, que podría hacerlo", ha sido la primera reacción de Luis Pliego ante el mensaje del hermano de Isa Pantoja. También ha opinado sobre que Kiko haya usado el término "circo" para referirse a los colaboradores del programa. "Yo, como todos sabéis, soy un periodista muy serio", ha dicho, provocando que otra persona en el plató le respondiera entre risas: "Eres el director del circo".