Fani Carbajo afirma que el exfutbolista del Real Madrid Rubén de la Red le debe 7.500 euros: "Lo he pasado fatal"

Fani Carbajo ha entrado en directo en 'La tarde se mueve' y ha asegurado que Rubén de la Red, exfutbolista del Real Madrid, no le ha devuelto la fianza de 7.500 euros que depositó al alquilar un local del que él era propietario: "Yo ya he llorado mucho. He tenido muchísima ansiedad. Lo he pasado fatal".

"Yo no reclamo nada que no sea mío. O sea, ese dinero es mío. Ya está. Dámelo y se acabó. Pero no me lleves a gastarme más dinero en abogados, en juicios, porque al final esto es peor tanto para él como para mí", ha añadido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes All Stars', que ha confirmado que ha decidido llevar el asunto ante la justicia. Ambas partes tienen una audiencia judicial fijada para el 16 de noviembre, en la que Rubén de la Red deberá presentar sus alegaciones y ella las suyas.

La versión de Rubén de la Red

Desde el plató, Marta López ha intervenido para trasladar la versión del exfutbolista, con quien ha podido hablar directamente. "Fani, que tú sabes que te tengo mucho cariño, pero a mí me ha estado explicando Rubén cómo ha sido el tema, que dice que desde el primer mes que estuviste en el local dejaste de pagar y que le denuncies, no tiene ningún problema, y que tengas cuidado, no vaya a ser que te toque pagar encima todo lo que debes", ha trasladado la colaboradora.

La réplica de Fani Carbajo

"Eso es completamente mentira. Yo no le debo ni un solo duro de alquiler", ha afirmado Fani. Su argumento ha sido claro: si ella le debiera dinero, no tendría sentido exponerse públicamente ni gastar en abogados. "Si yo le debiera a él un céntimo de algo, ¿tú te crees que yo me voy a plantar en televisión o me voy a gastar dinero en abogados o voy a perder mi tiempo en demandarle?", ha preguntado retóricamente.

Además, ha asegurado que cuenta con pruebas documentales que respaldan su versión: "No le den la vuelta a la tortilla, porque lo bueno que tengo es que yo no borro nada. Y yo tengo todas las conversaciones, todos los audios donde él reconoce que me debe ese dinero y donde él dice que me lo devolverá cuando los nuevos inquilinos a él le paguen".

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