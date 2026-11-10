Pello Moriones, testigo del viaje a Roma de Belén Esteban y Rosario Mohedano: "No le funcionaba la tarjeta"

'La tarde se mueve' ha presentado el testimonio de Pello Moriones, reportero del programa y testigo directo del célebre viaje a Roma de 2006 que protagonizaron Belén Esteban y Rosario Mohedano y que supuso un punto de inflexión en la amistad entre las dos mujeres. Ambas han hablado en distintas ocasiones sobre este asunto, aunque con versiones que no siempre coinciden y el periodista ha querido ofrecer la suya.

Pello ha confirmado que "la tarjeta no le funcionaba" a la hija de Rosa Benito y que Belén Esteban se ofreció a darle un dinero para sus gastos en Roma. Esa deuda no habría sido saldada hasta tiempo después, por lo que la exconcursante de 'GH VIP', según el reportero, se lo reprochó a Amador Mohedano, padre de Rosario, cuando rompió su vinculación laboral con él en 2007.

Pello Moriones ha añadido que la deuda se saldó seis meses después y que le ha llamado la atención que Rosario Mohedano comentase en '¡De viernes!' que no había visto las fotos del viaje. Él ha asegurado que ambas son maravillosas y que no quiere tomar parte por ninguna de las dos: "Tengo muy buen recuerdo de las dos porque lo pasamos súper bien y nos reímos mucho"

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