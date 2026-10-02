Identificada con el pseudónimo de Mari Carmen por no querer dar su nombre y sin mostrar su cara, la mujer que ha ‘okupado’ una tienda de la acampada de Sol ha concedido una entrevista a ‘Vamos a ver’ para explica el por qué de su peculiar acción. La mujer ha contado que la idea le surgió al pasear por la zona y que la intención era reivindicar, usando el mismo método que utilizaron en el piso de su madre cuando se lo ocuparon.
“Pasaba por ahí, estaba tomando un helado, fui a curiosear y muy amablemente me invitaron a sentarme en una tienda, muy pacífico, muy bien, estuvimos charlando y se me ocurrió decir: ‘¿Por qué no me quedo?’ Y entonces ocupé la tienda”, ha explicado de cómo inició su protesta simbólica.
La ‘okupa’ de una de las tiendas de la acampada de Sol ha asegurado que permitió retirar sus pertenencias de forma pacífica y que la reacción de los presentes fue de total asombro al ver su iniciativa. “Estaban ojipláticos cuando se dieron cuenta de que yo iba en serio”.
Mari Carmen también ha contado a Patricia Pardo y a los colaboradores en ‘Vamos a ver’ la razón que la hizo desistir de su protesta y cómo fue el momento del desalojo. “Me tenía que ir, lo primero porque me estaba haciendo pis y la tienda estaba impecable y no iba a hacer la burrada de hacer pipí en ella. Entonces, me desalojaron cantando jotas. Fue muy divertido”, ha señalado.
Tras ser cuestionada por su reivindicación, Mari Carmen ha explicado detenidamente el trasfondo de su peculiar protesta en Sol. Esta mujer ha señalado que ella vivió en su familia el problema de la ocupación. “Yo tuve mucha paciencia con los okupas de la casa de mi madre, estos estuvieron 2 años y medio”, ha recalcado.
Mari Carmen ha hecho visible su queja y su reivindicación cargada de ironía poniendo un símil a la situación. Para ella la tienda que decidió “okupar” provisionalmente tenía un dueño legítimo al igual que los pisos particulares.
“Yo quería una casa donde pudiera vivir sola, una casa digna, como ellos reivindicaban y usé el mismo método que el piso que ocuparon a mi madre”, ha manifestado. Un argumento que le ha sido rebatido en directo por el analista Jasiel-Paris Álvarez
“Reclamar la vivienda digna es lo mismo que ser un okupa. Tiene todo el sentido, señora”, le ha dicho al entrar en la protesta de la acampada de Sol y haberse convertido en una ‘okupa’ durante unas horas para “dar su propia medicina” a los que según ella hicieron lo mismo con la vivienda de su madre.