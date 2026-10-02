Identificada con el pseudónimo de Mari Carmen por no querer dar su nombre y sin mostrar su cara, la mujer que ha ‘okupado’ una tienda de la acampada de Sol ha concedido una entrevista a ‘ Vamos a ver ’ para explica el por qué de su peculiar acción . La mujer ha contado que la idea le surgió al pasear por la zona y que la intención era reivindicar, usando el mismo método que utilizaron en el piso de su madre cuando se lo ocuparon.

“Pasaba por ahí, estaba tomando un helado, fui a curiosear y muy amablemente me invitaron a sentarme en una tienda, muy pacífico, muy bien, estuvimos charlando y se me ocurrió decir: ‘¿Por qué no me quedo?’ Y entonces ocupé la tienda”, ha explicado de cómo inició su protesta simbólica.

La ‘okupa’ de una de las tiendas de la acampada de Sol ha asegurado que permitió retirar sus pertenencias de forma pacífica y que la reacción de los presentes fue de total asombro al ver su iniciativa. “Estaban ojipláticos cuando se dieron cuenta de que yo iba en serio”.

Desalojo a ritmo de jota: “Estaban ojipláticos”

Mari Carmen también ha contado a Patricia Pardo y a los colaboradores en ‘Vamos a ver’ la razón que la hizo desistir de su protesta y cómo fue el momento del desalojo. “Me tenía que ir, lo primero porque me estaba haciendo pis y la tienda estaba impecable y no iba a hacer la burrada de hacer pipí en ella. Entonces, me desalojaron cantando jotas. Fue muy divertido”, ha señalado.

Tras ser cuestionada por su reivindicación, Mari Carmen ha explicado detenidamente el trasfondo de su peculiar protesta en Sol. Esta mujer ha señalado que ella vivió en su familia el problema de la ocupación. “Yo tuve mucha paciencia con los okupas de la casa de mi madre, estos estuvieron 2 años y medio”, ha recalcado.