Vamos a ver 11 agosto 2026

‘Vamos a ver' ha desvelado que Isabel Pantoja está estudiando poner a la venta su emblemática casa del Rocío para hacer frente a su situación económica

Según ha informado la colaboradora Marisa Martín-Blázquez, Isabel Pantoja está inmersa en una operación con su casa de El Rocío y ya ha consultado la con su equipo jurídico, que está analizando la viabilidad de la venta. Incluso habría un posible comprador dispuesto a pagar un millón de euros por la propiedad. La casa del Rocío es, hoy, el bien más valioso que Isabel Pantoja conserva libre de cargas. Se trata de una residencia de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que la artista adquirió en 1987 por tan solo 93.000 euros, aunque no la inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad hasta el año 2001. La vivienda cuenta con capacidad para alojar hasta 12 personas, con 10 habitaciones, varios cuartos de baño, salón, cocina, sala de estar y cuadras para caballos y carretas.

La propiedad, sin embargo, presenta una particularidad registral: una parte del patio aledaño sigue a nombre del antiguo propietario, fallecido hace más de veinte años. Es precisamente ese detalle el que el equipo jurídico de Pantoja está tratando de resolver para poder formalizar una eventual venta. “La casa no está a su nombre, aunque legalmente se está asesorando para venderla”, ha precisado la periodista Marisa Martín-Blázquez sobre este tema. La casa del Rocío: un lugar lleno de recuerdos para Isabel Pantoja La vivienda está cargada de historia personal para la cantante. Fue allí donde, en 2003, Isabel Pantoja hizo pública su relación con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. También fue el refugio de familia y amigos, como Anabel Pantoja, en las reuniones y fiestas que la artista celebraba año tras año. Y fue en esa misma casa donde su hijo Kiko Rivera logró recuperarse de sus adicciones. La situación económica de Isabel Pantoja lleva años siendo delicada. Según ha explicado Marisa, los abogados de la cantante han emitido un comunicado aclarando que la deuda de 700.000 euros correspondiente al IRPF de los años 2009 y 2010, recientemente publicada, no se suma a la deuda anterior de 1,2 millones de euros, sino que forma parte de ella. La estrategia de la defensa pasa por evitar que las cifras sigan acumulándose públicamente.

Así es la casa del Rocío de Isabel Pantoja que está planteando vender para sanear su patrimonio

El equipo jurídico ha diseñado además otras medidas para proteger el patrimonio de la artista. Una de ellas arrancó con la gira americana: “Todo lo que facture de la gira americana está exento y libre de impuestos, con lo cual Hacienda no puede quedarse con esa parte de la ganancia”, ha detallado la colaboradora de ‘Vamos a ver’, señalando que eso supone ya casi dos millones de euros al margen del alcance del fisco. La venta de la casa del Rocío sería el siguiente paso en esa hoja de ruta. Una deuda millonaria y una estrategia jurídica para salvar el patrimonio En el debate del plató de 'Vamos a ver', se ha puesto en duda que el precio de un millón de euros sea excesivo para la propiedad. La colaboradora Carmen Borrego ha explicado su punto de vista para ese precio: “En el Rocío hay muy pocas casas”, ha argumentado, justificando así la tasación. Otro de los puntos que ha generado debate ha sido la gestión financiera de la cantante a lo largo de los años. En plató se ha recordado que, según fuentes cercanas a la artista, cuando Isabel Pantoja regresó de 'Supervivientes' decidió acudir personalmente a la Agencia Tributaria para preguntar cuánto debía, porque ni ella misma lo sabía. “Cuando va a la Agencia Tributaria y le dicen lo que debe, se desmaya”, ha relatado Carmen Borrego sobre el asesoramiento económico de su hermano Agustín.

Marisa Martín-Blázquez ha hablado de la estrategia que sigue el equipo jurídico de Isabel Pantoja