El verano se mueve 11 agosto 2026

Carmen Borrego se ha roto al recordar a su madre y responder a la pregunta de Ion Aramendi: "¿Es el mayor error de la carrera de tu madre hacer el reality de 'Las Campos'?"

Ion Aramendi le ha planteado en 'El verano se mueve' una pregunta clara y concisa a Carmen Borrego que ha desatado las lágrimas en esta: "¿Fue un error que tu madre grabara el reality 'Las Campos'?". Y es que son muchos los que piensan que la imagen y reputación de María Teresa Campos fue dañada tras grabar el docureality 'Las Campos' junto a sus hijas.

Pues bien, esto último no lo piensa Carmen Borrego, que ha señalado en pleno directo que asegurar que fue un error no es del todo acertado: "Me parece que nada de lo que hagas en tu carrera tiene que ser un error". Posteriormente, Carmen Borrego ha subrayado que su madre, María Teresa Campos, grabó el docureality "contenta, feliz y se lo pasó fenomenal": "Creo que uno de los grandes logros de María Teresa Campos como comunicadora era lo camaleónica que era".

Carmen Borrego se emociona al hablar del reality de María Teresa Campos: "Como tú no hay ninguna"