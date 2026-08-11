El rey emérito disfruta de una escapada en Italia muy bien acompañado. En 'El verano se mueve' desvelamos, en exclusiva, las imágenes en las Juan Carlos I aparece disfrutando de una romántica velada junto a una misteriosa mujer.

Al inicio del programa, Ion Aramendi anunciaba una gran pillada, sobre la que instantes más tarde conocíamos que su protagonista era nada más y nada menos que el rey emérito. "Tenemos las imágenes de Juan Carlos I muy bien acompañado en su última escapada con una mujer rubia y, hasta ahora, desconocida", adelantaba el presentador.

El rey emérito pillado en una cita romántica con una atractiva mujer

Instantes más tarde y, en exclusiva, el programa mostraba las imágenes de la última escapada del rey emérito en Italia, concretamente en el Lago di Como, uno de los destinos más lujosos del país de la bota. Lugar elegido por Juan Carlos I para su cita con una desconocida y atractiva mujer.

Una romántica velada en un restaurante Estrella Michelín en el que el emérito lucía una apariencia relajada y tranquila. Eso sí, en todo momento, el emérito y su acompañante estaban acompañados por uno de los hombres de confianza de Juan Carlos y un estricto dispositivo de seguridad que los rodeaba.