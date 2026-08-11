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El verano se mueve

El verano se mueve11 agosto 2026

Exclusiva | La escapada del rey emérito junto a una misteriosa mujer: "Parece bastante joven"

Las imágenes en exclusiva de la última escapada del rey emérito en Italia junto a una atractiva mujer rubia con la que ha compartido una romántica velada
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El rey emérito disfruta de una escapada en Italia muy bien acompañado. En 'El verano se mueve' desvelamos, en exclusiva, las imágenes en las Juan Carlos I aparece disfrutando de una romántica velada junto a una misteriosa mujer.

Al inicio del programa, Ion Aramendi anunciaba una gran pillada, sobre la que instantes más tarde conocíamos que su protagonista era nada más y nada menos que el rey emérito. "Tenemos las imágenes de Juan Carlos I muy bien acompañado en su última escapada con una mujer rubia y, hasta ahora, desconocida", adelantaba el presentador.

El rey emérito pillado en una cita romántica con una atractiva mujer

Instantes más tarde y, en exclusiva, el programa mostraba las imágenes de la última escapada del rey emérito en Italia, concretamente en el Lago di Como, uno de los destinos más lujosos del país de la bota. Lugar elegido por Juan Carlos I para su cita con una desconocida y atractiva mujer.

Una romántica velada en un restaurante Estrella Michelín en el que el emérito lucía una apariencia relajada y tranquila. Eso sí, en todo momento, el emérito y su acompañante estaban acompañados por uno de los hombres de confianza de Juan Carlos y un estricto dispositivo de seguridad que los rodeaba.

'El verano se mueve' muestra, en exclusiva, las imágenes del rey emérito en su última escapada en Italia junto a una misteriosa mujer
'El verano se mueve' muestra, en exclusiva, las imágenes del rey emérito en su última escapada en Italia junto a una misteriosa mujer

Al terminar la velada, el rey emérito se dirigió a una lujosa villa privada. Un enclave rodeado de naturaleza y seguridad al que llegó en jet privado tras aterrizar en el aeropuerto de Milán para trasladarse en coche durante dos horas hasta su romántico destino.

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