Mi Momento 11 agosto 2026

El exparticipante de 'La última tentación' ha explicado por qué dos de sus compañeras de televisión no estarán entre los invitados a su enlace con Noelia García

Roberto Urbano tiene claro quién quiere que esté a su lado en uno de los días más importantes de su vida y, entre sus invitados, hay dos nombres conocidos que no aparecerán en la lista. El exparticipante de 'La última tentación' ha hablado abiertamente sobre las personas del mundo de la televisión y las redes sociales que no invitaría a su boda y ha sorprendido al mencionar a Fani Carbajo y Mayka Rivera. Eso sí, los motivos no tienen nada que ver.

El desencuentro de Roberto y Fani A la hora de responder a quién no invitaría a su boda, Roberto lo ha tenido claro: "Yo a mi boda, por ejemplo, no invitaría así del mundo de televisión, influencer y tal, por ejemplo a Fani Carbajo". El exparticipante de 'La última tentación' ha recordado que coincidió con ella durante el reality y que, además, ambos eran de Móstoles. Antes de entrar al programa, según ha contado, la había visto en varias ocasiones junto a otros chicos mientras mantenía una relación con Christopher. Roberto ha explicado que durante el reality tuvo una relación especialmente cercana con Christopher, al que considera "mi amigo, mi hermano", y que llegó a contarle lo que había visto antes de la grabación.

Pero el momento que habría marcado la relación con Fani llegó después de que terminase la grabación. Roberto ha recordado lo ocurrido durante el último día en la casa, cuando ya no había cámaras, y ha asegurado que allí se produjo una situación que terminó generando tensión. "Montó un espectáculo... bueno, que Lester, Patri, todo el mundo lo puede contar", ha señalado. A partir de entonces, según cuenta, la relación entre ambos no mejoró. Roberto asegura que Fani habría realizado "un montón de intimaciones" hablando de él y que, desde entonces, ella había seguido pendiente de lo que hacía. "No nos hemos llevado muy bien", ha reconocido. Mayka, la amiga que se queda fuera de la lista El segundo nombre que ha mencionado Roberto ha sido el de Mayka Rivera, aunque en este caso ha querido dejar claro que el cariño sigue existiendo. "Ha sido súper amiga mía, la tengo muchísimo cariño, pero no la voy a invitar", ha explicado. Roberto ha recordado que ambos fueron compañeros de reality y que, tras salir del programa, mantuvieron una relación cercana. Durante aquella etapa también compartía mucho tiempo con Alejandro Bernardos, que entonces estaba con Mayka.

"Al final los dos son personas espectaculares, siempre lo he dicho, me he llevado súper bien con ellos, les tengo un montón de cariño", ha asegurado, pero también ha reconocido que la amistad se ha ido enfriando. Roberto ha explicado que hace "como dos o tres años" que no sabe demasiado de Mayka y que ella ya no le escribe. "Quiero gente en mi boda que se preocupe por mí" El exparticipante también ha recordado un pequeño desencuentro que tuvieron cuando Mayka entró en 'Gran Hermano'. Roberto ha contado que publicó un 'story' apoyándola, aunque también hizo lo propio con Manuel. Según ha explicado, Mayka le reprochó que no la hubiese apoyado cuando salió del programa. Él, por su parte, asegura que le enseñó las capturas que demostraban que sí lo había hecho: "Al final los dos sois mis amigos", ha explicado que le dijo.