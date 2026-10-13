Vamos a ver 13 octubre 2026

La cantante de 'La oreja de Van Gogh' ha vuelto a recibir críticas por su vestuario durante un concierto en las fiestas del Pilar y Boris Izaguirre ha salido en su defensa ante sus compañeros de 'Vamos a ver'

Amaia Montero vuelve a estar en el centro de la polémica. La cantante ha actuado junto a La Oreja de Van Gogh en las fiestas del Pilar y, una vez más, su estilismo ha dado mucho de qué hablar. Un vestido negro muy corto, unas llamativas botas amarillas y un nuevo descuido con su ropa interior han provocado una oleada de comentarios en redes sociales que ha terminado en forma de debate en 'Vamos a ver'.

El programa ha repasado algunas de las críticas que ha recibido la artista por su elección de vestuario: "la estilista la odia muchísimo" o "la viste la mejor amiga de Leire" son algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido que, durante su actuación, la ropa interior de Amaia Montero ha vuelto a quedar a la vista. Esta circunstancia, que ya se ha producido en otras ocasiones, ha llevado a los colaboradores de 'Vamos a ver' a preguntarse si se trata de únicamente de un descuido o si es una elección consciente de la cantante. Boris Izaguirre sale en defensa de Amaia Montero El debate no ha tardado en encender el plató y, mientras Pepe del Real ha calificado el estilismo de "indefendible", Boris Izaguirre se ha mostrado completamente en desacuerdo con las críticas hacia la artista: "Me parece que está bien".

Esta explicación no ha convencido a Mariángel Alcázar, que consideraba que la cantante necesita a alguien de confianza que le aconseje con sinceridad: "Hay un momento en la vida que tú necesitas a alguien que te diga la verdad, aunque en el momento que te dice la verdad te cabrees". Era entonces cuando Adriana Dorronsoro, que ha asegurado ser fan del grupo, le ha recordado que la estilista de la cantante es su hermana: "Mariángel, ¿tú sabes que es su hermana la que le organiza el vestuario?" La conversación se ha intensificado cuando Pepe del Real ha comenzado a cuestionar el color de la ropa interior que llevaba la cantante. Un comentario que ha provocado la indignación de Boris: "¿En qué momento estamos opinando de la ropa interior? Tiene que ser superíntimo y superpersonal", ha protestado el colaborador, que no ha dudado en reprochar a sus compañeros el rumbo que estaba tomando la tertulia: "Me parece que estáis patinando mucho". Mariángel Alcázar no daba su brazo a torcer y ha planteado la posibilidad de que sea la propia artista quien apueste conscientemente por una imagen provocadora como parte del espectáculo. Una teoría que Patricia Pardo ha abordado desde otro punto de vista para zanjar el debate: "Yo creo que ella está a gusto y se siente segura en el escenario, pues ya está".