Lola García no escribe los comunicados de Kiko Rivera: las pruebas definitivas

El programa 'Vamos a ver ha analizado lo que considera pruebas definitivas para zanjar una de las polémicas más comentadas del entorno de Kiko Rivera: ¿quién escribe realmente los comunicados del DJ? La hipótesis de que su novia, Lola García, era la autora de esos textos ha quedado en entredicho tras un análisis comparativo de las publicaciones de la bailaora en sus propias redes sociales.
El reportaje emitido ha puesto el foco en los errores ortográficos que Lola comete de forma habitual cuando escribe por su cuenta. El más llamativo es el uso incorrecto de la palabra “sois”, que la bailaora escribe sistemáticamente con “y” griega en lugar de con “i” latina. Además, el análisis ha detectado problemas con el uso del imperativo y un empleo incorrecto del pronombre “la”. Lo relevante, según el programa, no es que se trate de errores puntuales, sino que se repiten con regularidad, lo que apunta a un patrón en su escritura.
Estos errores, sin embargo, no aparecen en ninguno de los comunicados publicados por Kiko Rivera. Esa ausencia es precisamente el argumento central: si Lola fuera la redactora de esos textos, sus faltas características habrían dejado algún rastro.
El propio Kiko Rivera ya se había pronunciado al respecto con contundencia: “Me parece increíble que haya personas que piensen que los textos me los escribe Lola. De verdad es sorprendente hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos”.
La hipótesis de la IA ha generado posiciones encontradas. El colaborador Omar Suárez ha recordado que este mismo estilo ya se detectó en un momento anterior y que fue el propio Kiko Rivera el que lo llevó a cabo: “Fue cuando rompió con Irene, y realmente utilizó el ChatGPT igual. O sea, exactamente igual”.
Ante la teoría de que Lola podría haber introducido deliberadamente la falta de ortografía en “sois” para despistar, Adriana Dorronsoro ha rechazado esa posibilidad: “¿Tú crees que de verdad está pensando ‘voy a poner una para que piensen que ha sido no sé quién’? Es más básico”.
También la misma colaboradora Adriana Dorronsoro ha señalado que las faltas de ortografía no deberían convertirse en un juicio de valor sobre la bailaora: “De todas formas, que tenga faltas de ortografía… tampoco la vamos a planchar por eso. El mensaje se entiende”.
Al hilo de la polémica, en el plató también se ha especulado sobre cuándo podría retomar Kiko Rivera su actividad pública y mediática tras quitarse una vez más las redes sociales tras sufrir un ictus. Han matizado que su regreso dependerá también de la evolución de su estado de salud, recordando que el DJ sufrió una parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo y que su proceso de recuperación marcará los tiempos.
Por ahora, la conclusión es clara: Lola no escribe los comunicados de Kiko Rivera. Quién lo hace —si el propio DJ, una herramienta de inteligencia artificial o una combinación de ambos— sigue siendo una pregunta abierta que el entorno del artista no ha respondido de forma explícita.