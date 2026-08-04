Lola García no escribe los comunicados de Kiko Rivera: las pruebas definitivas

El programa ' Vamos a ver ha analizado lo que considera pruebas definitivas para zanjar una de las polémicas más comentadas del entorno de Kiko Rivera : ¿quién escribe realmente los comunicados del DJ? La hipótesis de que su novia, Lola García , era la autora de esos textos ha quedado en entredicho tras un análisis comparativo de las publicaciones de la bailaora en sus propias redes sociales.

El reportaje emitido ha puesto el foco en los errores ortográficos que Lola comete de forma habitual cuando escribe por su cuenta. El más llamativo es el uso incorrecto de la palabra “sois”, que la bailaora escribe sistemáticamente con “y” griega en lugar de con “i” latina. Además, el análisis ha detectado problemas con el uso del imperativo y un empleo incorrecto del pronombre “la”. Lo relevante, según el programa, no es que se trate de errores puntuales, sino que se repiten con regularidad, lo que apunta a un patrón en su escritura.

Estos errores, sin embargo, no aparecen en ninguno de los comunicados publicados por Kiko Rivera. Esa ausencia es precisamente el argumento central: si Lola fuera la redactora de esos textos, sus faltas características habrían dejado algún rastro.

El propio Kiko Rivera ya se había pronunciado al respecto con contundencia: “Me parece increíble que haya personas que piensen que los textos me los escribe Lola. De verdad es sorprendente hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos”.

El debate en plató: ¿inteligencia artificial o escritura propia?

La hipótesis de la IA ha generado posiciones encontradas. El colaborador Omar Suárez ha recordado que este mismo estilo ya se detectó en un momento anterior y que fue el propio Kiko Rivera el que lo llevó a cabo: “Fue cuando rompió con Irene, y realmente utilizó el ChatGPT igual. O sea, exactamente igual”.