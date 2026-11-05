Localizamos el lujoso loft de Andrea, pareja de Ábalos: los vecinos aseguran haber visto entrar al exministro

Un equipo de reporteros de 'Vamos a ver' ha localizado el inmueble que Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, habría adquirido mediante un cheque bancario supuestamente vinculado al blanqueo de mordidas. Se trata de un loft de casi 90 metros cuadrados con plaza de garaje situado en el Ensanche de Vallecas , en una zona descrita como apartada y recóndita respecto al núcleo más habitado del barrio madrileño.

La urbanización donde Andrea de la Torre tenía su vivienda

Según ha explicado la reportera desplazada al lugar, la vivienda se encuentra en una urbanización muy grande que cuenta con piscina y gimnasio. La periodista ha señalado que la mayoría de los cerca de 200 vecinos con los que han hablado durante la mañana residen en régimen de alquiler, por lo que no se ha podido confirmar si Andrea de la Torre tiene actualmente el inmueble alquilado a otra persona.

La reportera ha indicado además que, aunque algunos vecinos no han querido hablar ante las cámaras, sí han confirmado en privado que han visto "más de una vez" al exministro Ávalos pasar por la urbanización, "incluso a abrir con su propia llave las puertas" del recinto.

Vecinos de Vallecas reconocen a Andrea de la Torre

Varios residentes de la urbanización han accedido a dar su testimonio ante las cámaras. Un vecino ha confirmado conocer a Andrea de la Torre: "Ya creo que es la novia de Ávalos", ha afirmado. Preguntado sobre si la había visto en persona, ha respondido afirmativamente, aunque ha matizado que "hace tiempo" que no coincide con ella. Según su relato, solía verla sacando a unos perros: "Sacaba a los perros y la vi ya hace tiempo. La veía con los perros, pero ya no".

Otro vecino ha descrito a Andrea de la Torre como alguien que "hacía un poco de vida con el vecindario", indicando que al menos se saludaban. Preguntado por si la había visto como vecina y había podido hablar con ella, ha respondido: "A veces, a veces". Este residente ha señalado que lleva "unas semanas" sin verla por la zona.

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