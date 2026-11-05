'La tarde se mueve' ha sido escenario de una confesión inesperada: Marta López ha sacado a la luz que Alexia Rivas ha tenido un pasado en común con Carlo Constanzia. Posteriormente, la colaboradora ha desvelado todos los detalles de aquella cita, que tuvo lugar tras su paso por 'Supervivientes', y ha explicado por qué la relación no fue a más. La revelación ha provocado un animado debate en el plató, con varios cruces de declaraciones.
Todo ha comenzado cuando, en el plató, han destapado que Alexia Rivas había tenido un acercamiento con Carlo Constanzia que nunca había contado públicamente. "¿Por qué no nos has contado tú nunca que tuviste algo con Carlo?", le han preguntado directamente. Ante la insistencia, Alexia ha reconocido los hechos: "No he tenido nada con Carlo, tía, pero sí es cierto que en su día tuvimos una cita".
La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado que se conocieron a través de una aplicación exclusiva para personas famosas o conocidas. Según ha contado, ambos se dieron 'match' mutuamente: "Es verdad que quedamos en Ibiza a tomar algo".
Uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido que no fue una cita a solas: "Mi mejor amiga y yo, y él vino con un amigo. Quedamos los 4 en Ibiza". Preguntada por sus impresiones, Alexia ha sido contundente sobre cómo le pareció Carlo: "Es verdad que era como un poco tieso".
Alexia también ha dejado claro que la cosa no fue a más y que rechazó un segundo encuentro: "Yo me fui a mi hotel. Él nos mandó un mensaje a mi amiga y a mí, que si queríamos, bueno, a mí en plan 'queréis veniros luego a tomar algo'. Y yo dije que no". Además, ha zanjado cualquier especulación sentimental: "Yo no me enamoré y él tampoco se enamoró de mí".
Mientras Alexia intentaba explicarse, la tensión ha ido en aumento cuando José María Almoguera ha insinuado que quizá Carlo Constanzia le dio calabazas a Alexia y que de ahí venía su actitud hacia Alejandra Rubio: "De ahí tu inquina".
Por su parte, Alexia ha cerrado el asunto con naturalidad, asegurando que no le importaba contarlo: "Me da igual decirlo porque tampoco tengo ningún problema". Y ha dejado claro que el hecho de que a Alejandra Rubio le fuera bien con Carlo Constanzia no cambia su experiencia: "Que me parece estupendo y se enamoraron. Pero yo no me enamoré y él tampoco se enamoró de mí".