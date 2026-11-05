Las pilladas a famosos son uno de los grandes clásicos de la crónica social: desde Anabel Pantoja e Isabel Pantoja en sus paseos más comentados hasta María Pombo en su día a día, pasando por estrellas internacionales como Cristiano Ronaldo o Ben Affleck. Ningún personaje público está a salvo del objetivo de los paparazzi.

Pero pocas reacciones han sido tan explosivas como la de Marta López en el plató de 'La tarde se mueve', donde ha estallado contra el fotógrafo Raúl García tras descubrir que él era el autor de unas imágenes en las que había sido pillada en plena calle.

El programa ha emitido las fotografías en las que se ve a Marta López sentada en la acera, descalza, poniéndose unas botas negras con evidente esfuerzo durante una sesión de fotos. Al enterarse de quién estaba detrás de las imágenes, la colaboradora no ha podido contener su enfado: "Madre mía, Raúl. Discúlpame, ¿estás bien de la cabeza?". "¿Qué haces siguiéndome todos los días?", ha añadido visiblemente molesta.

Ion Aramendi, presentador del programa, ha dado paso al paparazzi para que explicase cómo consiguió las fotografías. Raúl García ha relatado que se puso de guardia cerca de la casa de la colaboradora porque vive en la misma zona: "Tengo su casa que está muy cerca de mí. Últimamente Marta me está dando mucho juego. Pues digo, bueno, a ver qué pasa hoy". El fotógrafo ha explicado que la siguió hasta el centro de Madrid, donde la vio entrar en una casa con mucha ropa y dedujo que iba a una sesión de fotos.

Todas las pilladas de Raúl García a Marta López

Lo ocurrido no ha sido un caso aislado. En el plató se ha recordado el historial de pilladas que el paparazzi acumula con la colaboradora. Entre las más sonadas, una en la que el paparazzi fotografió a Marta López aparcando su coche en un paso de cebra cuando iba al gimnasio. Según se ha contado en el programa, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ aparcó, entrenó, se fue a casa y días después descubrió que el fotógrafo tenía las imágenes del coche mal estacionado, lo que casi le cuesta una multa.

A eso se suma el seguimiento diario que Marta López señala, agravado porque ambos son vecinos tras el reciente cambio de casa de la colaboradora. "Me acabo de cambiar de casa y lo tengo aquí", ha lamentado. En esta última pillada, además de las botas, Ion Aramendi ha revelado que decidieron no emitir otra fotografía en la que se veía a Marta con un tomate en el calcetín del otro pie: "No hemos querido enseñar la otra foto que tenía un tomate en la del calcetín en el otro pie", ha señalado el presentador.

Marta López estalla también contra sus compañeros en el plató

El enfado de Marta López no se ha limitado al paparazzi. La colaboradora también ha cargado contra quienes comentaban las imágenes en el plató. "Esto, de verdad, ¿no tenéis otra cosa que hacer? Os lo digo en serio", ha dicho dirigiéndose a sus compañeros.

Marta López ha intentado justificarse explicando que estaba en medio de una sesión de fotos y no le daba tiempo a buscar un baño: "No puedes ir a un baño. Y de casualidad que no me habéis visto en pelotas, porque casi siempre, oye, es que no me da tiempo". También ha asegurado que tiene lavadora en casa y que el estado de sus calcetines no es asunto de nadie.

Sin embargo, Raúl García le ha pedido que valore el lado positivo: "Tienes que estar alegre de que todo lo que haga al final se pueda vender y salga. El día que yo te haga fotos y no salga ni en revistas ni en tele...". Ion Aramendi ha reconocido que el paparazzi tenía razón en ese punto: "Ahí tienes razón, Raúl García. No, no puedes negarlo, Marta López". El propio presentador ha agradecido la labor del fotógrafo: "Raúl, yo agradezco tu trabajo mucho porque nosotros vivimos de vuestro trabajo".

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