Fran Sol, futbolista, lleva a cabo una iniciativa solidaria para garantizar el futuro de la mujer y la hija de Jesús de Miguel

Fran Sol , futbolista del Hércules CF , ha impulsado una campaña de ‘crowdfunding’ que ha superado todas las expectativas. La iniciativa, destinada a ayudar económicamente a la viuda y la hija de Jesús de Miguel , ha recaudado ya más de 77.000 euros, una cifra que multiplica por más de quince el objetivo inicial de 5.000 euros que el jugador se había fijado.

Fran Sol explica cómo surgió la idea de esta iniciativa

En directo para ‘La tarde se mueve’, Fran Sol ha relatado que la iniciativa nació de forma espontánea. Según ha explicado, no quería entrar redes sociales porque anticipaba el contenido que iba a encontrar, pero finalmente lo hizo: "Inevitablemente me metí y vi toda la muestra de cariño, el apoyo moral que estaban recibiendo con las publicaciones que todos reposteaban".

Fue entonces cuando el futbolista del Hércules CF se planteó ir un paso más allá del apoyo moral: "Me pregunté de qué manera, un poquito más tangible, un poco más cercana, se le podía ayudar". Fran Sol ha reconocido que no conoce personalmente a la familia, aunque tiene amigos en común, y ha señalado lo que pensó: "Qué lástima que todos estos gestos no se vean reflejados en algo tangible que la familia realmente pueda tener".

La experiencia internacional de Fran Sol, clave para lanzar el crowdfunding

El jugador ha indicado que su experiencia en el extranjero le dio la idea de recurrir al crowdfunding como herramienta solidaria. "He vivido en otros países, he tenido experiencias también de este estilo", ha afirmado, antes de explicar que su intención era cubrir los gastos más inmediatos y difíciles para la familia: "Los gastos feos que nadie quiere hacer, del entierro, mudanzas... Si se les puede ayudar y no se tienen que gastar nada de su bolsillo, pues para mí ya sería maravilloso".

Preguntado por la respuesta recibida, Fran Sol ha admitido su sorpresa: "No me lo esperaba. Yo quería hacer algo más a pie, algo más sencillo. Pero me he sorprendido para bien de lo maravillosamente que está yendo".

¿Ha contactado Fran Sol con la familia?

El futbolista ha señalado que aún no ha hablado con los familiares y que ha preferido guardar distancia por respeto: "No he querido tampoco molestar ni mucho menos. Entiendo que todo lleva su tiempo". Ha añadido que no desea que la iniciativa se perciba como una frivolidad y que ha optado por esperar a que el club considere el momento adecuado para facilitar el contacto.

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