Rosario Mohedano rompe nueve años de silencio y se sienta en '¡De viernes!' para hablar de las polémicas que rodearon y rodean a su familia

Rosario Mohedano se sentará en directo esta noche en '¡De viernes!' para abordar algunos de los episodios más difíciles de su vida .

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano hablará por primera vez del duro trance que vivió tras el intento de suicidio de su madre, de cómo el divorcio de sus padres acabó dinamitando la familia y de en qué punto se encuentra actualmente su relación con Amador, después de años de conflictos y distanciamiento.

También revelará los motivos que provocaron la ruptura con Rocío Carrasco, con quien había mantenido una estrecha relación, y explicará por qué decidió posicionarse al lado de Rocío Flores y su hermano. ¿Ha guardado silencio durante todos estos años para proteger a su prima?

Además, se enfrentará a las declaraciones de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco y los conflictos familiares surgidos tras la muerte de Rocío Jurado. ¿Qué sintió al escuchar a su madre referirse a ellos como “alimañas”? ¿Es definitiva la ruptura familiar?

Su conflicto con Belén Esteban

Por último, Rosario abordará su enfrentamiento con Belén Esteban, a quien la protagonista ha acusado recientemente de ser “mala persona” y de haber hecho mucho daño tanto a ella como a su madre. La cantante explicará qué provocó el deterioro de su relación y por qué Rosa Benito ha llegado a afirmar que “le repugna” Belén Esteban y que no querría volver a encontrársela.

Por si esto fuera poco, Karmele Marchante regresa al programa para analizar la recta final de ‘Supervivientes All Stars’, junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego.

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