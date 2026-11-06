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¡De viernes!
DE VIERNES06 noviembre 2026

Rosario Mohedano rompe nueve años de silencio y se sienta en '¡De viernes!' para hablar de las polémicas que rodearon y rodean a su familia

Rosario Mohedano hablará por primera vez del intento de suicidio de su madre, la ruptura con Rocío Carrasco, su posicionamiento al lado de Rocío Flores, su distanciamiento de Amador Mohedano y su guerra con Belén Esteban, esta noche en ‘¡De Viernes!’
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Rosario Mohedano se sentará en directo esta noche en '¡De viernes!' para abordar algunos de los episodios más difíciles de su vida.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano hablará por primera vez del duro trance que vivió tras el intento de suicidio de su madre, de cómo el divorcio de sus padres acabó dinamitando la familia y de en qué punto se encuentra actualmente su relación con Amador, después de años de conflictos y distanciamiento.

También revelará los motivos que provocaron la ruptura con Rocío Carrasco, con quien había mantenido una estrecha relación, y explicará por qué decidió posicionarse al lado de Rocío Flores y su hermano. ¿Ha guardado silencio durante todos estos años para proteger a su prima?

Además, se enfrentará a las declaraciones de Rosa Benito sobre Rocío Carrasco y los conflictos familiares surgidos tras la muerte de Rocío Jurado. ¿Qué sintió al escuchar a su madre referirse a ellos como “alimañas”? ¿Es definitiva la ruptura familiar?

Su conflicto con Belén Esteban

Por último, Rosario abordará su enfrentamiento con Belén Esteban, a quien la protagonista ha acusado recientemente de ser “mala persona” y de haber hecho mucho daño tanto a ella como a su madre. La cantante explicará qué provocó el deterioro de su relación y por qué Rosa Benito ha llegado a afirmar que “le repugna” Belén Esteban y que no querría volver a encontrársela.

Por si esto fuera poco, Karmele Marchante regresa al programa para analizar la recta final de ‘Supervivientes All Stars’, junto a Isa Pantoja, Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego.

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