Llega a España el inodoro para parejas inseparables: "Es una cagada de idea"

Vamos a ver 11 agosto 2026

'Vamos a ver' ha recogido una propuesta que llega a España para revolucionar los baños y a las parejas más inseparables: el inodoro doble para compartir todo

Hay parejas que son inseparables y que entienden que el amor consiste en compartirlo todo. Eso incluye hasta los momentos de mayor intimidad como ir al baño. Y, para ello, ha llegado a España una curiosa propuesta que lleva esta idea al extremo y que ha presentado ‘Vamos a ver’: un inodoro diseñado para que dos personas puedan utilizarlo al mismo tiempo.

Una solución para los que todo tiempo es poco cuando se trata de estar juntos o “una cagada de idea”, tal como ha dicho el presentador Jano Mecha nada más verlo en la pantalla. Esta propuesta tan llamativa ha suscitado un debate al ver la nueva realidad que ya figura en Internet y que se comercializa. Dos asientos unidos en un mismo sanitario para que las parejas puedan hacer sus necesidades juntas. “¿Qué necesidad hay de esto?”, ha sido lo que ha alcanzado a decir Verónica Dulanto al conocer la propuesta. La explicación a esta revolución para el cuarto de baño y que pretende lo mismo y dar un paso más para los que comparten cama, sofá o incluso ducha. Para algunos será una muestra definitiva de confianza; para otros, una frontera que jamás estarían dispuestos a cruzar.

El inodoro para parejas más inseparables llega a España

Baño para dos, parejas sin secretos “Ya te digo que para intolerantes a la lactosa no es”, ha advertido Lucía Etxevarría al ver los diferentes modelos que ya se comercializan. Tal como ella, el resto de las reacciones no se han hecho esperar para esta solución en el váter a aquellos inseparables. La presentadora Verónica Dulanto la ha tachado de “idea absurda” y se ha atrevido a vaticinar que los fundadores no van a vender ninguna unidad. Distinta ha sido la opinión de la colaboradora Adriana Dorronsoro que ha mantenido que “si lo hacen es porque hay gente que lo compra, sino no lo harían. Hay parejas para todo”, ha dicho avivando un debate en el que lo que la mayoría tiene claro en que no todos los momentos merecen ser compartidos o públicos.

La recreación con IA del inodoro para parejas con Jano Mecha y Verónica Dulanto