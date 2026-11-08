Las 'polleras ayuseras' de Valencia: Compara ver a Isabel Díaz Ayuso con ver a los Backstreet Boys

El programa 'Vamos a ver' ha conectado en directo con el Mercado del Cabañal de Valencia para entrevistar a Amparo , una carnicera que se ha hecho viral este fin de semana tras la visita sorpresa de Isabel Díaz Ayuso al mercado.

Isabel Díaz Ayuso sorprende al Mercado del Cabañal

Según ha explicado el reportero, el acto no figuraba en la agenda oficial de Ayuso, lo que pilló desprevenidos a todos los comerciantes del mercado. El reportero ha sido quien ha acuñado el apodo que ya se ha popularizado: "Yo las he bautizado como las 'polleras ayuseras' porque Yolanda, Amparo, Jesús, que también lo tenemos por ahí, a todos les pilló desprevenido porque, claro, he de decirles que este acto no estaba en la agenda de Ayuso".

Además, ha trasladado una de las frases de Amparo que más ha llamado la atención en el plató: "Me decía Amparo: 'Es lo más emocionante que he vivido desde que vi a los Backstreet Boys'. Sí, sí, en la plaza de toros".

Amparo ha explicado en directo cómo fue el momento en que se enteró de la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Yo la veía siempre en la tele y ya te digo, aquí no se sabía nada. Y estando trabajando se oye 'viene Ayuso'. Dije: eso va en serio, eso va en serio".

La carnicera ha reconocido que la visita la cogió completamente por sorpresa y ha descrito cómo intentó ver a Ayuso entre la multitud: "Fue por la parte del pescado y a mí me pilló que estaba súper desprevenida y me subí al mostrador más que nada porque no la veía. Había muchísima gente. Y sí que es verdad que yo no vi ni fotógrafos ni nada. Yo lo único que quería era conocer pues a la mujer que a mí me gustan pues sus ideas y comparto".

En el vídeo viral que ha dado la vuelta a las redes, se escuchaba a Amparo decir que hacían falta "40 como tú" en el Congreso, una cifra que ella misma ha confirmado durante la entrevista.

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