'Vamos a ver' ha desvelado en exclusiva la reacción de Isabel Pantoja al reencuentro de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pi , que se han visto por primera vez tras seis años sin hablarse. El acercamiento entre los hermanos se produjo en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja , y desde entonces los pasos hacia la reconciliación no han dejado de sucederse.

Kiko Rivera, tras el reencuentro con Isa Pi: "Algo dentro de mí volvió a su sitio"

Kiko Rivera se ha mostrado visiblemente emocionado ante las cámaras al hablar de su reencuentro con su hermana: "Ayer algo dentro de mí volvió a su sitio. Así que muy contento, muy feliz", ha afirmado el DJ, que también ha expresado su sorpresa por cómo trascendió la noticia: "Todavía estoy sorprendido de cómo se enteraron. Debo de tener alguna cámara en mi casa o algo porque la verdad que es un poco curioso. Es un poco curioso porque no lo sabía nadie".

El primer contacto entre los hermanos tuvo lugar en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja, después de seis años sin dirigirse la palabra. Tras ese encuentro, Kiko propuso a Isa una visita a su casa, un segundo paso que terminó de confirmar que la relación avanza en buena dirección. Preguntado por si habrá más encuentros, Kiko ha respondido con un escueto pero contundente "sí".

Isabel Pantoja, "supercontenta" pero con Asraf Beno fuera de la ecuación

Según ha revelado Kike Calleja en el programa, Isabel Pantoja se enteró del reencuentro en el cumpleaños a través de la propia Anabel Pantoja. La tonadillera llamó entonces a Kiko Rivera para preguntarle cómo había ido todo: "Kiko le dice que ha ido bien, que ha visto a su hermana tranquila, serena, que habían hablado muy poco de Isabel Pantoja", ha relatado el colaborador. La cantante, según Kike Calleja, "se quedó conforme con lo que le dijo" y respondió: "Me alegro mucho por ti, si estás bien".

Sin embargo, cuando Kiko comunicó a su madre que Isa iba a visitar su casa, la respuesta de Isabel Pantoja fue reveladora: "Lo único que te pido es que tengas dos dedos de frente y que tengas cuidado con Asraf". Otro colaborador del programa ha añadido que la tonadillera está "supercontenta" por la reconciliación de sus hijos y que "lo único que le interesa ahora mismo es volver a reunirse con todos sus nietos". Eso sí, ha dejado claro que en esta nueva reunificación familiar "Asraf está fuera" y que "no existe ningún tipo de intención por parte de Isabel Pantoja en volver a ver la cara de Asraf".

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