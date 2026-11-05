Kiko Rivera crea 'La Cuadrilla', su club de fans gratuito con carné digital: "Quiero que dure en el tiempo"

Kiko Rivera ha puesto en marcha su propio club de fans bajo el nombre de 'La Cuadrilla' , una iniciativa totalmente gratuita que ya ha superado los 200 inscritos y que incluye un carné de socio digital para cada miembro. Así lo ha dado a conocer el propio DJ, que ha explicado sus motivaciones: "He creado muchas cosas a lo largo de estos años, pero esta quiero que dure en el tiempo". 'Vamos a ver ' se ha hecho eco de esta noticia.

Kiko Rivera presenta 'La Cuadrilla': un club exclusivo para sus seguidores

El hijo de Isabel Pantoja ha definido su nuevo proyecto como "un sitio especial solo para la gente que le gusta mi música". El club, bautizado como 'La Cuadrilla', ofrece a cada seguidor un carné de socio digital que acredita su pertenencia. "Se va a llamar 'La Cuadrilla' y vais a tener vuestro propio carné de socio digital", ha afirmado Kiko Rivera.

El proceso de registro es sencillo: basta con introducir un correo electrónico y esperar unos segundos para obtener la confirmación. Según la información difundida, más de 200 personas ya se han apuntado a esta particular peña. Entre las primeras en sumarse se encuentra Lola, que ostenta el carné número dos del club.

La 'operación renovación' de Kiko Rivera: nueva casa en Sevilla y reconciliación familiar

El lanzamiento de 'La Cuadrilla' se enmarca en lo que se ha descrito como una 'operación renovación' en la vida de Kiko Rivera. Además de su nuevo grupo de seguidores, el DJ acaba de comprar la vivienda de Sevilla en la que residía en régimen de alquiler.

Según los datos aportados en el programa, la propiedad cuenta con 780 metros cuadrados de superficie, un jardín de 618 metros cuadrados y cinco dormitorios. La casa está valorada en medio millón de euros, aunque Rivera ha solicitado una hipoteca de 376.000 euros, lo que supone que ha abonado cerca de un 20% del importe en efectivo.

¿Cómo unirse al club de fans de Kiko Rivera?

Hacerse socio de 'La Cuadrilla' es gratuito. Solo es necesario facilitar un correo electrónico a través de la plataforma habilitada por el DJ. Tras unos segundos, el usuario recibe la confirmación y su carné de socio digital.

¿Cuántas personas forman ya parte de 'La Cuadrilla'?

Según la información disponible, más de 200 personas ya se han registrado en el club de fans. Lola figura como la socia número dos, justo después del propio Kiko Rivera.

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