Juls Janeiro responde a Belén Esteban tras su campaña publicitaria con 'zasca' a Jesulín: "Me parece bien"

Dos meses después de que Juls Janeiro contase con su propia lona publicitaria en pleno Madrid, esta vez le ha tocado a Belén Esteban bajo el lema "Que no te toreen". Parece que la colaboradora de televisión se ha tomado la revancha y ha protagonizado su propia campaña publicitaria con dardo incluido a Jesulín Ubrique. 'Vamos a ver' hablado con la hija del torero y María José Campanario.
El colaborador Pepe del Real ha podido hablar con Juls Janeiro poco después de que se inaugurase esta polémica lona. "Me dice que le parece muy bien que factura. Que ella está a lo suyo, haciendo otros anuncios, trabajando y facturando", ha contado en directo.
Unas horas antes de que se instalase esta lona, Belén Esteban compartió una historia en su Instagram que dejó intrigado a más de uno de sus fans. "Mañana nos vemos en Madrid. Santa Engracia, 71. Va ser grande", publicó, de manera misteriosa y sin entregar mayores detalles. Y ahora, por fin, sabemos qué quería decir su mensaje.
Aunque, se trataría de una campaña publicitaria para promover el consumo inteligente, en las redes sociales se ha empezado a hablar de esa frase que parece una indirecta a su ex, Jesulín de Ubrique, tal y como ya hizo Juls Janeiro de una manera idéntica.
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