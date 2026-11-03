Jude Bellingham destrona a Ferran Torres tras posar en ropa interior

Tras las imágenes de Ferrán Torres en ropa interior, ahora el elegido para mostrar su cuerpazo ha sido el futbolista del Real Madrid Jude Bellingham . 'Vamos a ver' ha mostrado las imágenes de uno de los hombres del momento, que se ha convertido de inmediatamente en competidor del jugador de la selección española.

El futbolista del Real Madrid protagoniza su primera campaña para Calvin Klein Underwear, una sesión fotografiada en Madrid el pasado agosto por Oliver Hadlee Pearch en la que cambia la equipación blanca por la ropa interior,

En la campaña se muestra a Bellingham posando en ropa interior

"Un diseño minimalista que ofrece una sujeción ligera. Comodidad flexible gracias a una suave mezcla de algodón elástico y a la cinturilla Infinity Bond". Así describe Calvin Klein las imágenes en calzoncillos del "icono" Bellingham.

"He disfrutado mucho trabajando en esta campaña. Me gustó la idea de ‘el icono de underwear’: la confianza empieza por sentirse cómodo con uno mismo, desde el interior. Calvin Klein es una marca icónica, así que ha sido genial dar vida a esta idea a mi manera", expresó el futbolista del Real Madrid.

