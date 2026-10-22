Isabel Pantoja prepara un 'Panto Park' para su gira por España al más puro estilo Shakira

Después de que Shakira montara un auténtico parque temático para sus conciertos en Madrid, Isabel Pantoja ha decidido construir un 'Panto Park' con motivo de su gira 'Marinero de luces 40 aniversario'. Para celebrar las cuatro décadas de su gran éxito, la tonadillera ha optado por una nueva gira por nuestro país, pero esta vez a lo grande.
Inspirada en Shakira, Isabel Pantoja creará su propio parque temático. En 'Vamos a ver' le hemos dado nombre, el 'Panto Park' y nos lo hemos imaginado con todo lujo de detalles.
En primer lugar, contaría con zona gastronómica con bocatas de jamón, de calamares, buen vino español y rebujito. Al igual que Shakira, Isabel tendría su propio museo, donde expondría desde sus looks más míticos hasta sus innumerables gafas de sol, pasando por las cabezas de toro de Paquirri, aquella cámara que nunca regresó o recuerdos de sus grandes amores.
Por otro lado, artistas invitados que cantarían con ella sobre el escenario con Kiko Rivera como fichaje estrella. Un parque que promete emociones fuertes, nostalgia y muchísimas sorpresas.