Los rumores sobre una posible relación entre Sara Sampaio y Ferran Torres han cobrado fuerza a raíz de una historia de Instagram que apenas duró unos segundos. El pasado viernes, la modelo portuguesa compartió una fotografía junto a un hombre cuyos rasgos físicos recordaban a los del futbolista del PSG. La imagen no tardó en hacerse viral y desató numerosos comentarios y especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Y es que Ferran Torres, más conocido como 'El tiburón', proclamado el jugador más sexy de la selección española de fútbol —además de uno de los más deseados del último Mundial de Estados Unidos—, podría "haber mordido el anzuelo" de Sara Sampaio.

Pero ¿quién es Sara Sampaio? Se trata de una supermodelo internacional de 35 años y exángel de Victoria's Secret. El origen de todo está en una foto que la supermodelo subiría a sus redes sociales junto a un hombre misterioso que ha revolucionado por completo a sus seguidores.

Y es que, aunque apenas se distingue si es Ferran o no, son muchos los que han visto un parecido más que sospechoso con el delantero del Paris Saint-Germain. Tras el revuelo, Sara decidió borrar la publicación inmediatamente.

La foto que ha disparado todos los rumores

No obstante, los rumores vienen de más atrás: la modelo fue vista en las gradas durante un partido del equipo francés. Pero hay más: tras la imagen de la publicación de Sara Sampaio, algunos usuarios han publicado una imagen en la que se ve a Ferran junto a una mujer en actitud muy cariñosa tras el España-Croacia que se jugó hace tres semanas.

Por todo esto y más, son muchos los indicios que nos hacen pensar que 'El tiburón' podría tener algo sentimental con la supermodelo portuguesa. No obstante, habrá que esperar para saber si todo esto se corrobora o, por el contrario, se queda en simples pistas de un supuesto romance.

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