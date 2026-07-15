Vamos a ver 15 julio 2026

Lola, la novia de Kiko Rivera, acapara la atención del plató tras salir unas imágenes suyas de 2021 imitando a Isabel Pantoja

Lola García, novia de Kiko Rivera, ha generado conversación y aparado la atención de todos por unas imágenes suyas del pasado en las redes sociales. Después de comentar en 'Vamos a ver' todo lo relativo a su celebración de cumpleaños con el DJ, un vídeo suyo del año 2021, cuando aún la pareja no se conocía, está causando sensación. En él se ve a la bailaora imitando a Isabel Pantoja e incluso haciendo bromas con sus canciones, lo que desató todo tipo de reacciones en el plató. Lola imitaba a Isabel Pantoja antes de conocer a Kiko El hallazgo de esas imágenes antiguas ha dividido las opiniones de los colaboradores. Mientras Luis Pliego las ha calificado de “proféticas” y cargadas de un significado especial a la luz de lo que vino después, otros han visto en ellas algo completamente natural.

Lola García imitando a Isabel Pantoja en su pasado

“A mí me han impactado”, ha declarado la presentadora Patricia Pardo al ver a la joven Lola imitando a la tonadillera y cómo el destino las ha unido. La posibilidad de que Isabel Pantoja vea esos vídeos de su futura nuera también ha sido objeto de debate y lo que le puede parecer a ella esto. "Creo que le harán gracia a Isabel. Es un homenaje a su futura suegra”, ha manifestado la colaboradora Adriana Dorronsoro. Incluso ha llegado a especular, entre risas, con la imagen de ambas bailando juntas en el futuro. El mensaje de amor de Lola a Kiko Rivera en Instagram Durante el programa también se ha compartido el mensaje que Lola ha publicado en Instagram dirigido a Kiko Rivera, en el que le expresaba su amor y recalcaba que sus sentimientos son “desinteresados” y “sinceros”. La declaración pública ha generado debate entre los que la encuentran bonita y romántica, mientras que otros cuestionan la necesidad de hacer tan explícito ese tipo de mensajes en redes sociales.

El momento 'frikifan' de Lola García con Isabel Pantoja: su imitación