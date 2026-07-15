Lola García, novia de Kiko Rivera, ha generado conversación y aparado la atención de todos por unas imágenes suyas del pasado en las redes sociales. Después de comentar en 'Vamos a ver' todo lo relativo a su celebración de cumpleaños con el DJ, un vídeo suyo del año 2021, cuando aún la pareja no se conocía, está causando sensación. En él se ve a la bailaora imitando a Isabel Pantoja e incluso haciendo bromas con sus canciones, lo que desató todo tipo de reacciones en el plató.
El hallazgo de esas imágenes antiguas ha dividido las opiniones de los colaboradores. Mientras Luis Pliego las ha calificado de “proféticas” y cargadas de un significado especial a la luz de lo que vino después, otros han visto en ellas algo completamente natural.
“A mí me han impactado”, ha declarado la presentadora Patricia Pardo al ver a la joven Lola imitando a la tonadillera y cómo el destino las ha unido.
La posibilidad de que Isabel Pantoja vea esos vídeos de su futura nuera también ha sido objeto de debate y lo que le puede parecer a ella esto. "Creo que le harán gracia a Isabel. Es un homenaje a su futura suegra”, ha manifestado la colaboradora Adriana Dorronsoro. Incluso ha llegado a especular, entre risas, con la imagen de ambas bailando juntas en el futuro.
Durante el programa también se ha compartido el mensaje que Lola ha publicado en Instagram dirigido a Kiko Rivera, en el que le expresaba su amor y recalcaba que sus sentimientos son “desinteresados” y “sinceros”. La declaración pública ha generado debate entre los que la encuentran bonita y romántica, mientras que otros cuestionan la necesidad de hacer tan explícito ese tipo de mensajes en redes sociales.
Más allá de todo ha ido Luis Pliego señalando que la admiración de Lola García por Isabel Pantoja podría explicar, al menos en parte, su acercamiento al entorno de los Rivera, aunque no cuestionan su labor profesional y que esté ilusionada ahora con Kiko Rivera