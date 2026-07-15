Terelu Campos y Lydia Lozano han protagonizado durante el último programa de '¡De lunes a viernes!' un tenso intercambio de reproches que no ha pasado desapercibido. Ambas colaboradoras, viejas conocidas , han entrado en una discusión después de que Carmen Borrego le comentase algo por teléfono a su hermana Terelu , y esta última se lo desvelase a Lydia Lozano en pleno directo.

"Carmen está muy enfadada. Me ha dicho que te dijera que le ha parecido fatal que digas que vendemos la casa porque necesito el dinero", le ha comunicado Terelu, muy seria, a Lydia Lozano. Esta última ha estallado por completo: "Tienes la absoluta confianza conmigo para levantar el teléfono y decírmelo en la publicidad. Yo no he dicho que me crea eso", ha dicho Lydia Lozano, dejando claro que solo ha hecho su trabajo intentando explicar lo que ha visto con sus propios ojos.

Ambas han entrado en una discusión sin precedentes: "Yo veo todo", ha dicho Lydia Lozano. "Para una vez que ves los temas me desmientes a mí. Nunca has visto ni sabes nada. Estoy cabreada con tu hermana", ha subrayado la colaboradora, elevando el tono del enfrentamiento.

Y es que todo viene porque Lydia Lozano dejó caer que la venta del piso y las imágenes que han salido a la luz podrían deberse a que Carmen Borrego "quiera vender el piso porque está arruinada", unas declaraciones que han molestado profundamente a la colaboradora.

Santi Acosta y Bea Archidona, obligados a intervenir

Finalmente, Santi Acosta y Bea Archidona intervinieron para poner fin al tenso momento vivido en '¡De lunes a viernes!', dando paso al siguiente tema del programa.

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