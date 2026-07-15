Belén Ro está en el punto de mira: sus compañeros dicen que tiene una "imagen cada vez más apagada". La conclusión parece clara: necesita un cambio de imagen radical, algo que se lo va a dar nada más y nada menos que Paloma González, estilista y experta en moda, quien en varias ocasiones ha lanzado críticas contra la colaboradora.

Pues bien, Belén Ro ha desvelado en pleno directo de 'El verano se mueve' si acepta el complicado reto, después de afrontar una vez más algún que otro zasca de la experta... y también de Marta López, algo que no le ha sentado nada bien. "Me ha sentado fatal. No me hace gracia que se meta con mi trabajo... se la devolveré", ha indicado Belén Ro.

"Este complejo se lo he creado yo y le he hecho un favor. Es una cosa que en los pasillos de Mediaset se comenta: lo mal vestida que va Belén Ro y que ha perdido estilo", ha dicho en ese momento Leticia Requejo. La ex de 'GH DÚO' ha comentado, no obstante, que en muchas ocasiones su imagen "crea tendencia": "A la gente siempre le ha encantado cómo visto".

Posteriormente, Belén Ro ha reconocido que tanto Luis Pliego como Leticia Requejo le han "creado un complejo" que ha provocado que, en alguna ocasión al llegar a casa, haya tirado la ropa que había llevado puesta.

Belén Ro acepta un complicado reto

Más adelante, Paloma González, estilista y experta en moda, ha entrado en directo en 'El verano se mueve' para subrayar que le va a sacar de su zona de confort: "Te voy a enseñar que puedes tener tu personalidad un poco más actualizada. Te lo regalo".

Finalmente, Belén Ro ha aceptado el reto de Paloma González, una decisión que ha generado todo tipo de reacciones en el plató del programa de Telecinco. "Vais a flipar, porque tiene la materia prima y actitud", ha apuntado la estilista.

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