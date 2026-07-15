Laura Cuevas es conocida por ser la hija del mayoral de la finca Cantora, propiedad de la famosa cantante Isabel Pantoja, además de haber concursado en varios realities como 'Supervivientes'. Este miércoles ha estado presente en '¡De lunes a viernes!', donde la televisiva ha desvelado cómo fue su abrupta salida de la finca más famosa de España.

Sin duda, para Laura Cuevas fue muy difícil abandonar el lugar de su infancia, donde pasó tantos años y vio muy de cerca a Isabel Pantoja: "Cuando volví a entrar allí la verdad que se me cayó el alma al suelo y realmente es donde tengo los mejores momentos de mi vida".

Bea Archidona le ha preguntado a Laura Cuevas qué ocurrió exactamente y cómo fue su marcha, ante lo que la hija del mayoral de Cantora ha confesado que fue la propia Isabel Pantoja quien habló con ella "un viernes a las once y media de la noche diciéndome que el domingo nos teníamos que ir porque el lunes entraba gente nueva".

Laura Cuevas ha revelado que "no entró nadie", pero que finalmente se tomó esa decisión. Además, no entiende cómo se lo comunicó la tonadillera, cuando ella ni siquiera estaba contratada: "Una semana atrás le decía a mi padre que le arreglaría el puente...".

Isabel Pantoja y la madre de Laura Cuevas, cara a cara

"Mi madre fue allí para decirle que no le parecía bien cómo se habían hecho las cosas y tuvieron una bronca bastante caliente", ha añadido Laura Cuevas, desvelando nuevos detalles sobre su salida de Cantora y su relación con Isabel Pantoja.

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