Del apagón a una boda: la heladería de Barcelona que convierte los recuerdos en sabores

Vamos a ver 06 agosto 2026

Los recuerdos también se comen. 'Vamos a ver' está a través de Mayka Navarro en Barcelona en una heladería donde los convierte en sabores: del apagón a una boda

Existen momentos que nos gustaría congelar, que tenemos en la memoria y que querríamos que aguantasen el paso del tiempo. Con ese fin, con el de saborear en todos los sentidos un recuerdo, una heladería de Barcelona está convirtiendo, precisamente, en helado los recuerdos. Puede parecer extraño lo que Irene Iborra está logrando en su heladería Mama y allí se ha trasladado Mayka Navarro para probar varios tipos de sabores personalizados, tirar de mucha nostalgia y contárselo a los espectadores de ‘Vamos a ver’. Tras la pandemia, Irene Iborra profundizó y se hizo experta en neurogastronomía. Algo que le hizo ver que asociar un recuerdo con un olor y un sabor era una forma de conectar en un momento en el que había más distancia de por medio. Así es cómo surgieron los recuerdos hechos helados que se han hecho tan famosos en el barrio de Poblenou en Barcelona.

“¿A qué sabría un ex?”, es la pregunta que Mayka Navarro hace a Jano Mecha y este responde a “decepción”, “un sabor amargo”. Y eso es exactamente lo que se hace por petición en esta heladería de Barcelona. Crear sabores basados en la experiencia y en la memoria de los clientes habituales. A partir de ahí han surgido historias muy bonitas y helados que son un top ventas, tal como ha relatado Irene Iborra. “Tenemos el recuerdo de Mario y de Carlos que se casaron el año pasado y les hicimos un helado de su historia de amor; el mantecado del yayo Alfonso, o el recuerdo de Tomasso de la costa amalfitana”, describe Esther a la reportera Mayka Navarro, mientras esta va probando uno a uno los recuerdos y comprobando si esa esencia está en esos helados. El apagón inspiró un sabor de helado “Me he puesto fina”, ha reconocido la reportera de ‘Vamos a ver’ al conocer todas estas historias de clientes y sabores que se encuentran en esa heladería. Especial mención se ha hecho con el ‘el helado de apagón’ y la curiosa forma en la que este surgió y que le ha convertido en uno de los más vendidos. Esta heladería que es la quinta generación de una familia de heladeros y horchateros conoce muy bien al barrio de Poblenou y en un día como el del apagón su establecimiento se convirtió en punto de encuentro. Del agradecimiento porque los vecinos fueran allí a comer helado cuando no podían hacer otras cosas y así aprovechar la mercancía que se podría echar a perder de los refrigeradores, nació un helado: el de apagón.

Mayka Navarro habla con Irene Iborra, experta heladera y dueña de esta heladería en Poblenou