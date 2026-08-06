Lydia Lozano se ha sincerado como nunca estrenando el 'álbum de la vida' de 'De Lunes a Viernes', donde ha repasado su trayectoria profesional y su vida más privada, donde no han faltado las lágrimas y también sonrisas al recordar todo lo que ha vivido.
'Sálvame' era una de las partes de las que hablaba de su carrera profesional, del que guarda un buen recuerdo: "Ha sido mi cum laude, todo lo que sé es por este programa, he hecho de todo, ¿cómo no les voy a querer si me mandaron de reportera al volcán de La Palma?"
Pero en el que también lo pasó mal, del que en momentos no quería ir: "Sabíamos que cuando empezaba un tema no era un día ni dos, iban sacando y escarbando y yo decía: 'No quiero ir al cole'. Como una niña pequeña y luego llegaba que esa tarde iba a ser muy dura y que iba a llegar a casa más hecha mierd* de lo que me fui. Y Charly me decía: 'Déjalo ya'. Por eso estoy tan enamorada de él, luego me decía: 'Haz lo que te de la gana', pero me veía sufrir".
Dejando claro que nunca ha renegado del programa y que recuerda lo positivo de toda esta etapa: "Me quedo con lo bueno y con lo que he aprendido, yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer. Que me podía haber ido, sí, pero no lo hice. Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz. Quedarte con lo chungo te hace mal".
Además, nuestra colaboradora se rompía al contar cómo vivió el fin de esta etapa y tener que marcharse de Mediaset: "Tener un ritmo, no parar, entrar, plató, currar tanto. Me vino muy bien el libro que me puse un horario para escribirlo. Nunca he parado, pero irse de un sitio que es mi casa, son muchos años, he pasado aquí de todo y me quedé... estaba todo el rato con el tema. No quería irme allí o allá, quería quedarme aquí". La que se mostraba muy feliz cuando Santi Acosta le recordaba que "está aquí".