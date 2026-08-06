Lydia Lozano se ha sincerado como nunca estrenando el 'álbum de la vida' de 'De Lunes a Viernes', donde ha repasado su trayectoria profesional y su vida más privada, donde no han faltado las lágrimas y también sonrisas al recordar todo lo que ha vivido.

'Sálvame' era una de las partes de las que hablaba de su carrera profesional, del que guarda un buen recuerdo: "Ha sido mi cum laude, todo lo que sé es por este programa, he hecho de todo, ¿cómo no les voy a querer si me mandaron de reportera al volcán de La Palma?"

Pero en el que también lo pasó mal, del que en momentos no quería ir: "Sabíamos que cuando empezaba un tema no era un día ni dos, iban sacando y escarbando y yo decía: 'No quiero ir al cole'. Como una niña pequeña y luego llegaba que esa tarde iba a ser muy dura y que iba a llegar a casa más hecha mierd* de lo que me fui. Y Charly me decía: 'Déjalo ya'. Por eso estoy tan enamorada de él, luego me decía: 'Haz lo que te de la gana', pero me veía sufrir".

Dejando claro que nunca ha renegado del programa y que recuerda lo positivo de toda esta etapa: "Me quedo con lo bueno y con lo que he aprendido, yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer. Que me podía haber ido, sí, pero no lo hice. Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz. Quedarte con lo chungo te hace mal".