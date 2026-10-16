Ferrán Torres, sin censura: el futbolista se desnuda para una marca de ropa interior

Ferrán Torres ha sorprendido a sus seguidores al formar parte de una campaña publicitaria en la que aparece posando sin ropa. Concretamente, en ropa interior. El futbolista se muestra sin censura en su nuevo trabajo publicitario y en 'Vamos a ver' se analizan las sugerentes imágenes del delantero.

El sugerente posado de Ferrán Torres en calzoncillos

Ferrán Torres presume de goles... ¡y ahora también de calzoncillos! Viendo como posa, parece que eso de levantar pasiones se le da tan bien como marcar goles. Y es que este viernes nos hemos levantado más "¡0h, Ferrán! ¡Oh, Ferrán!" que nunca.

¿El Motivo? El hecho de que Ferrán Torres haya decidido posar sin camiseta y en calzoncillos para una conocida marca de ropa interior masculina, presumiendo de cuerpazo y marcando de todo... menos goles. Posa sentado, de pie, de frente, de espaldas... no se le escapa ni un solo ángulo del objetivo de la cámara.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan con detalles las imágenes del futbolista y, mientras que unos consideran que aún tiene cuerpo de un hombre muy joven, otros consideran que se habla desde la envidia. Recordemos que uno de los pioneros en esto de posar en ropa interior fue David Beckham.

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