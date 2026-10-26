Exclusiva | Pablo Puerto Campos, el líder sindical de UGT acusado de acosar a más de 100 mujeres

'Vamos a ver' ha dado en exclusiva la detención de un dirigente sindical que fue detenido acusado de acosar y amenazar a más de 100 mujeres en el centro de Madrid. Al parecer, las abordaba en la calle, las intimidaba y las perseguía durante días.
Se trata del dirigente sindical Pablo Puerto Campos. Con nueve denuncias interpuestas y abusando de su puesto de trabajo, este dirigente insultaba, amedrentaba e intimidaba a un centenar de chicas.
Este programa ha podido hablar con una de las jóvenes que sufrió su acoso, que nos ha contado el infierno que vivió: "Salí de trabajar y en un paso de cebra me increpó. Me pidió mi teléfono y me dijo que era un alto cargo del Estado. Salí corriendo y me siguió. Rompí a llorar porque vi que llegaba hasta un callejón", ha comenzado.
Esta joven ha continuado contándonos: "Me mandó un mensaje y me pidió la ubicación. A la media hora de quitarse las redes sociales, vino a mi ventana y tocó".
Una chica de la zona me contó que a ella también le había perseguido por la calle. Es un tipo de dos metros, corpulento y tengo miedo", ha añadido.
Aunque a la Policía Nacional le constan nueve denuncias, en redes sociales habría más de 100 testimonios de chicas que denuncian haber sido acosadas por él.
Este hombre se valía de su cargo para captar a sus víctimas. Es político y líder sindical de UGT en educación. En 2019 se presentó por el PSOE como número dos en Lastras de Cuéllar, un pueblo de Segovia.