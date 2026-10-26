Exclusiva | Pablo Puerto Campos, el líder sindical de UGT acusado de acosar a más de 100 mujeres

'Vamos a ver' ha dado en exclusiva la detención de un dirigente sindical que fue detenido acusado de a cosar y amenazar a más de 100 mujeres en el centro de Madrid. Al parecer, las abordaba en la calle, las intimidaba y las perseguía durante días.

Se trata del dirigente sindical Pablo Puerto Campos. Con nueve denuncias interpuestas y abusando de su puesto de trabajo, este dirigente insultaba, amedrentaba e intimidaba a un centenar de chicas.

Este programa ha podido hablar con una de las jóvenes que sufrió su acoso, que nos ha contado el infierno que vivió: "Salí de trabajar y en un paso de cebra me increpó. Me pidió mi teléfono y me dijo que era un alto cargo del Estado. Salí corriendo y me siguió. Rompí a llorar porque vi que llegaba hasta un callejón", ha comenzado.

Esta joven ha continuado contándonos: "Me mandó un mensaje y me pidió la ubicación. A la media hora de quitarse las redes sociales, vino a mi ventana y tocó".

Una chica de la zona me contó que a ella también le había perseguido por la calle. Es un tipo de dos metros, corpulento y tengo miedo", ha añadido.

En 2019 se presentó por el PSOE como número dos en Lastras de Cuéllar, un pueblo de Segovia