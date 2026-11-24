El programa 'Vamos a ver' ha emitido en directo el encuentro de su reportera Inma Rivas con el hermano de 'El Ruso' , el fugitivo que lleva ya dos semanas en paradero desconocido. El familiar, cuyo rostro ha sido pixelado por razones de seguridad, ha reaccionado con nerviosismo ante la presencia de los periodistas, pero posteriormente ha accedido a hablar fuera de cámaras y ha dejado declaraciones contundentes sobre su situación.

Según ha relatado Inma desde el lugar, la primera reacción del hermano al ver al equipo periodístico ha sido de inquietud. "Hemos localizado al hermano del ruso. Hemos hablado con él. Su primera reacción al vernos ha sido la de ponerse nervioso. Nos ha preguntado lo primero quién nos había dicho que él estaba aquí. Nos ha pedido que nos fuéramos, que desapareciéramos, y nos ha advertido que iba a llamar a la Guardia Civil", ha explicado la reportera.

En las imágenes emitidas por el programa se ha podido ver cómo el hermano de 'El Ruso' se ha mostrado reacio a hablar ante las cámaras. "Es que no tengo nada que hablar", ha afirmado el hombre, que también ha pedido a los periodistas que no removieran su situación: "Es una cuestión de seguridad y de todo, que no remováis esto porque yo no tengo nada que ver".

Inma consigue hablar con él fuera de cámaras: "Es una desgracia ser el hermano del ruso"

Tras la tensa primera toma de contacto, Inma Rivas ha logrado mantener una conversación más pausada con el hermano de 'El Ruso' fuera del alcance de las cámaras. Según ha trasladado la reportera en directo, una vez que le explicaron que no querían buscarle problemas, el hombre se ha relajado y ha compartido su visión de la situación.

La reportera ha detallado que el hermano les ha transmitido que "es una desgracia para él ser el hermano de 'El Ruso", y que lo considera "una lotería que nos podía haber tocado a cualquiera, pero que le ha caído a él". Además, ha asegurado que lleva años sin tener contacto con el ruso, aunque no ha querido ahondar en los motivos de esa ruptura.

El familiar también ha insistido en que no quiere hablar públicamente porque "hay mucha gente trabajando en buscar" al fugitivo, que "puede estar en cualquier parte, hacer cualquier cosa", y que él no quiere ponerse en riesgo. "Nos ha pedido discreción, pero sobre todo nos ha insistido en que él no tiene absolutamente nada que ver con su hermano, que vive de una manera muy humilde y que además no quiere que se le relacionen", ha resumido Inma Rivas.

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