La entrada en directo en ‘ Vamos a ver ’ de Elisabeth Muñoz, enfermera en Ceuta , ha puesto de manifiesto la crítica situación sanitaria que atraviesa la ciudad. Tras confirmar Patricia Pardo que se tiene ya constancia del primer caso de viruela del mono allí y registrarse varios episodios de tuberculosis , crecen las alarmas y el contexto no está siendo de ayuda para esta situación.

Sintiendo el colapso asistencial al tener al personal sanitario desbordado y cómo la ministra de Sanidad, Mónica García, no se ha hecho cargo de la situación, Elisabeth Muñoz ha sido contundente con su intervención para ‘Vamos a ver’. “El personal está siendo extremadamente paciente, aquí a todo el mundo se les está tratando en igualdad de condiciones y que es el Ministerio de Sanidad el que no nos está dando recursos”.

Denunciando que el personal sanitario está al límite de sus fuerzas y que están “arriesgando su vida y salud para dar la misma atención a todas las personas que atienden”, esta enfermera ha pedido que se escuche lo que ellos están viendo. Y es que según hace hincapié, el incremento de enfermedades contagiosas en las urgencias es una realidad y que hay que tener en cuenta que son pacientes que están en situación de calle.

Riesgo de contagio y colapso asistencial

“Esto es una situación de guerra que no podemos soportar durante más tiempo”, ha señalado, advirtiendo que además de al incremento de las enfermedades contagiosas, la falta de control y de medios, se le une también que algunos de los ingresados se están fugando de los hospitales. Algo que agrava el riesgo de propagación de enfermedades y que hace imposible el mantener un control epidemiológico.

Ante la falta de acción del Ministerio de Sanidad, Elisabeth Muñoz ha hecho un llamamiento para que se conozca la realidad que están viviendo. “Hemos pedido la dimisión del equipo completo de Ingesa, tanto a nivel local como a nivel central, porque están obviando una realidad que todos los ojos están viendo”.