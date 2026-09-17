Las preocupantes imágenes del barranco del Poyo en Paiporta, en alerta por riesgo desbordamiento, han traído a la memoria la devastadora DANA que ocurrió hace dos años y que convirtió esa localización y otros territorios de Valencia en la zona cero de la catástrofe. La alerta y angustia de muchos vecinos por lo rápido que el barranco se está llenando de agua y el no haberse hecho ninguna obra en este tiempo para evitar otro episodio así ha provocado la reacción inmediata de Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’.
Las fuertes lluvias que se están produciendo en territorios como Paiporta, Torrent o Chiva tienen a todos muy preocupados y pendientes por el elevado riesgo de inundaciones. Decretada la alerta hidrológica y habiendo reforzado la vigilancia y monitorización del nivel del agua, las imágenes que están llegando recuerdan a aquel fatídico 29 de octubre de 2024.
Una situación que ha indignado a la presentadora al conocer no se han hecho las obras estructurales en el barranco del Poyo, que podrían evitar tragedias como la que se vivió hace dos años.
“Yo de verdad, que alucino. O sea, ¿qué estamos haciendo en este país? O sea, ¿qué estamos haciendo en España? ¿Cómo es posible?”, ha comenzado diciendo al ver las imágenes que Alfonso Egea le ha enseñado de cómo está el barranco del Poyo con la reciente crecida por las lluvias torrenciales.
Ante el evidente riesgo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a la población que pide evitar desplazamientos y alejarse de cauces y barrancos. Sin embargo, la imagen del barranco del Poyo en Paiporta está circulando por las redes al presentar peligro de desbordamiento.
“Dos años después... con todo lo que se vivió allí, con todo el sufrimiento que pasaron especialmente ellos, que todo siga igual, es de vergüenza. Es de risa. Es para hacérselo mirar como sociedad. Pero ¿qué c*** estamos haciendo por el amor de Dios?”, ha sido la queja y enfado de Patricia Pardo al ver el riesgo y recuerdo todavía presente de la catástrofe de la DANA de Valencia.
Una conexión en directo desde Valencia con Manu Lanjarín confirmaba algunos datos y todo lo relacionado con el mensaje ES-Alert que se envió ayer, dos horas después de que comenzasen las lluvias. Un sistema que desde la DANA se decidió que se enviaría solo con aviso rojo, aunque se lanzó en este caso con el aviso aún naranja.
“Se decidió muy tarde para muchísimos valencianos y valencianas porque ya estaba habiendo muchas complicaciones en carreteras, había coches atrapados, rescates, e incluso los barrancos, algunos, complicados”, ha explicado el reportero para a continuación mostrar una imagen del barranco del Poyo que recuerda a la tragedia que se vivió hace dos años.