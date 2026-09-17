Vamos a ver 17 septiembre 2026

La presentadora de 'Vamos a ver' ha mostrado su enfado ante el estado del barranco del Poyo y la falta de medidas que recuerdan a la tragedia de la DANA

Las preocupantes imágenes del barranco del Poyo en Paiporta, en alerta por riesgo desbordamiento, han traído a la memoria la devastadora DANA que ocurrió hace dos años y que convirtió esa localización y otros territorios de Valencia en la zona cero de la catástrofe. La alerta y angustia de muchos vecinos por lo rápido que el barranco se está llenando de agua y el no haberse hecho ninguna obra en este tiempo para evitar otro episodio así ha provocado la reacción inmediata de Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’. Las fuertes lluvias que se están produciendo en territorios como Paiporta, Torrent o Chiva tienen a todos muy preocupados y pendientes por el elevado riesgo de inundaciones. Decretada la alerta hidrológica y habiendo reforzado la vigilancia y monitorización del nivel del agua, las imágenes que están llegando recuerdan a aquel fatídico 29 de octubre de 2024.

Una situación que ha indignado a la presentadora al conocer no se han hecho las obras estructurales en el barranco del Poyo, que podrían evitar tragedias como la que se vivió hace dos años. La indignación de Patricia Pardo “Yo de verdad, que alucino. O sea, ¿qué estamos haciendo en este país? O sea, ¿qué estamos haciendo en España? ¿Cómo es posible?”, ha comenzado diciendo al ver las imágenes que Alfonso Egea le ha enseñado de cómo está el barranco del Poyo con la reciente crecida por las lluvias torrenciales. Ante el evidente riesgo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un ES-Alert a la población que pide evitar desplazamientos y alejarse de cauces y barrancos. Sin embargo, la imagen del barranco del Poyo en Paiporta está circulando por las redes al presentar peligro de desbordamiento.

Patricia Pardo ha conectado en directo en Valencia con Manu Lanjarín para ver la situación actual