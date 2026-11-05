El apoyo de Verónica Dulanto a Sara, acosada por usar una talla XXL: "Te apoyo a muerte"

Sara , una joven que trabaja en una tienda de moda de Sevilla , se ha convertido en el centro de un emotivo momento en 'Vamos a ver' después de que Verónica Dulanto , le dedicase unas palabras de apoyo en directo. La dependienta, que tiene una talla grande y comparte en redes sociales vídeos probándose ropa para sus seguidoras, ha estado a punto de abandonar su trabajo por el acoso constante que recibe en Internet.

ara, la dependienta de Sevilla que sufre insultos por su talla

Según ha relatado el programa, Sara disfruta probándose prendas en la tienda donde trabaja y mostrárselas a sus seguidoras en redes sociales. Sin embargo, cada vídeo que sube "se convierte en un escaparate de insultos", tal como ha descrito la pieza emitida en 'Vamos a ver'. Publicación tras publicación, los comentarios se meten con su cuerpo, con sus curvas y hasta con la ropa que se pone.

Entre los mensajes que recibe se encuentran frases como "hay que reconocer que no queda bien" o referencias despectivas a su físico. Lo que más les enfada tanto a Sara como a sus compañeras es que muchos de estos mensajes procedan precisamente de otras mujeres. Una de sus compañeras ha señalado en el reportaje: "Debería estar prohibidos muchos comentarios, que muchas de ustedes se ponéis el cartel de feministas".

Las compañeras de Sara se niegan a dejarla sola

Pero Sara no está sola en esto. Según ha informado el programa, sus tres compañeras de trabajo han decidido plantarle cara a los haters y no piensan dejar que abandone. "Vamos a por todas", ha afirmado una de ellas en el vídeo emitido, dejando claro que no van a permitir que el ciberacoso acabe con la ilusión de su compañera.

Verónica Dulanto anima a Sara en directo desde el plató

Tras la emisión del reportaje, Verónica Dulanto ha conectado en directo con Sara y le ha dedicado unas palabras de apoyo rotundas: "Estoy contigo. Te apoyo a muerte y haces muy bien en reivindicar que cada una tiene un cuerpo. Estás guapísima. Te queda fenomenal la ropa".

La presentadora ha ido más allá y ha reivindicado la importancia de referentes como Sara para otras mujeres: "Hay muchas mujeres como tú, que a lo mejor les cuesta, quizá porque estamos acostumbrados a tener un prototipo de mujer que tiene que ser con estas medidas, esta talla. Y también necesitan que mujeres como tú puedan verse sexy, puedan llevar la ropa que les dé la gana".

Desde el plató, una de las colaboradoras del programa también ha intervenido para respaldar a la joven sevillana: "Tiene estilazo. Además, por supuesto, que aunque no lo tuviera, estaría mal meterse con ella".

La emoción de Sara al recibir el apoyo del programa

Sara se ha quedado visiblemente emocionada al escuchar las palabras del equipo de 'Vamos a ver'. La propia Dulanto ha señalado el momento: "Te has quedado sin palabras". Cuando ha podido intervenir, Sara ha agradecido el gesto: "Quería daros las gracias por las palabras que me habéis dicho".

La presentadora ha cerrado la conexión calificando la situación de "lamentable", en referencia a que en pleno 2025 sigan existiendo este tipo de ataques en redes sociales contra mujeres por su físico.