Durante su intervención, Sergio ha facilitado el asiento exacto en el que viajaba, por si este dato puede servir de ayuda en las labores de búsqueda: "Iba en el v agón siete, asiento 17C, en el tren AVE ", ha asegurado.

A lo largo de la emisión de 'Vamos a ver' tras la tragedia de Urda, Toledo , un hombre ha entrado en directo en busca de ayuda. Su padre viajaba en uno de los vagones afectados y aún no ha dado con su paradero. Su nombre es Sergio , y ha asegurado que su padre iba en el vagón número siete del AVE .

Patricia Pardo le ha preguntado entonces cuándo había sido la última vez que había hablado con él: "Ayer por la noche. Se dirige a Córdoba para firmar un contrato de trabajo", ha contado.

A pesar de llevar toda la mañana tratando de localizar a su padre, aún no tiene noticias: "No contesta y no sabemos nada de él. Estamos llamando a los hospitales y demás, pero no saben nada. También he llamado al teléfono de ayuda a los familiares. Han cogido los datos de mi padre y han dicho que nos darán noticias lo antes posible, pero no nos han dicho nada todavía".

En el momento de la llamada con el programa, Sergio ha contado que se encontraba de camino a Urda: "Voy en coche con mi hermana y mi cuñado. Hemos visto en un grupo de gente que busca a familiares que sobre todo en el vagón siete y el ocho buscan a bastante gente".

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