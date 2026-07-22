Carmen Borrego está viviendo unos días muy complicados. Tras la guerra por el piso que supuestamente habrían puesto en venta y las fotos no autorizadas que se han publicado en un portal inmobiliario se le suma ahora un nuevo disgusto. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha contado que se ha encontrado su coche destrozado y se han dado a la fuga.

La hija menor de María Teresa Campos está viviendo unas semanas para olvidar. Recién llegada de unos días de descanso, Carmen Borrego se ha encontrado con una polémica que las ha enfrentado a ella y a su hermana por un momento y que las tiene “cabreadísimas” por todo lo que se está contando. Esa guerra por todo lo que se ha montado y que se conoce como el ‘Ático Gate’ no es el único problema el que a su llegada se ha enfrentado.

Con mucha impotencia por lo que se ha encontrado esta mañana antes de ir a su programa, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha compartido las fotografías del estado en el que han dejado su coche. A este le han dado un golpe y lo han destrozado sin dejar ninguna nota ni nada.

La petición de Carmen Borrego

Al parecer unos desconocidos le han destrozado el coche y se han dado a la fuga. “Hemos llegado de vacaciones y esto es un no parar. Además, que te llevas un susto porque estás tranquilamente en tu casa y de repente te toca el timbre la policía”, ha declarado de cómo se ha enterado de este suceso.

Al preguntarle si puede conocer a quién lo ha hecho y si es algún tipo de venganza, Carmen Borrego ha destacado que no sabe nada y solo ha expresado el profundo malestar que siente por esto. “Es algo material, pero es una faena y lo peor es que se han dado a la fuga”.