Cristina Tárrega se emociona con el testimonio de su amiga Cristina, víctima de los disturbios de Valencia: "Es la primera vez que esta guerrera tiene miedo"

Pilar , comerciante de la calle Colón de Valencia y amiga personal de Cristina Tárrega , ha intervenido en directo en 'Vamos a ver' para relatar la experiencia que ha vivido durante los disturbios que han sacudido el centro de la ciudad. Su testimonio, cargado de emoción, ha dejado a la propia Tárrega llorando en el plató del programa.

El reportero del programa ha puesto en contexto la situación recordando que hace apenas dos semanas los comercios de la calle Colón ya sufrieron amenazas similares que obligaron a tapar los escaparates y provocaron la caída de las ventas. Pilar ha confirmado el impacto económico: "Gastar en tapar la tienda, 500 euros. Ese día no vendí nada". Pero lo ocurrido en la última jornada de protestas ha ido mucho más allá de lo material.

La comerciante ha descrito cómo todo comenzó cuando intentó defender a un hombre al que estaban agrediendo: "Yo veo a un señor que cruza el semáforo y le dan una papeleta. El señor le dice muy educadamente que no la quiere. Y se lanzaron contra él, a pegarle y a insultarle. Y yo salí en su defensa y le dije 'sois unos maleducados'. Bastó eso para encender la llama".

A partir de ese momento, Pilar ha relatado que se convirtió en objetivo de los manifestantes: "Se abalanzaron contra mí. Me insultaron, me cogieron del suéter, me agredieron". La comerciante ha añadido que los insultos tenían un componente machista: "Me llamaron puta solamente por ser mujer". Según su testimonio, también llegó a escuchar que le gritaban "ojalá te violen".

Patricia Pardo denuncia la violencia en España

Patricia Pardo, presentadora del programa, ha calificado de "espeluznante" el relato de Pilar y ha expresado su indignación: "Yo me pregunto qué coño tiene esto que ver, perdón por el taco, con la lucha por el acceso a la vivienda, por un salario digno, por los servicios públicos". Patricia ha señalado que se trata de "gente violenta que le da exactamente igual el pretexto" y ha defendido el papel de la Policía Nacional, a la que ha descrito como "quizás la única institución que nos pueda salvar".

Pilar ha coincidido con esa valoración: "Cuando llegué a la tienda estaba la policía plantada defendiendo mi escaparate, defendiendo el escaparate de mi vecino Argimiro, que le estaban apedreando por no bajar las persianas". Sin embargo, ha lamentado que los agentes le trasladaron que no contaban con efectivos suficientes: "La policía me tranquilizó y me dijo: 'Tranquila, no somos bastantes'".

Cristina Tárrega ha confirmado su estrecha relación con la comerciante: "Esta mujer, aparte de ser amiga mía, es como prácticamente hermana. Sus hijos son como mis sobrinos".

Tárrega ha expresado su alivio porque los hijos de Pilar, Javi y Álex, no estuvieran presentes durante los incidentes: "Yo anoche solo decía que menos mal que no estaban Javi y Álex, porque si llegan a estar tenemos un problema". Ha explicado que ambos "miden 1,90 cada uno" y que, ante una situación en la que "a tu madre la están insultando, la están llamando puta fascista, llega un momento que saltas".

La colaboradora también ha reivindicado la trayectoria profesional de su amiga: "Me consta lo que ha trabajado por tener esta tienda. Pilar es autónoma. No puede ser que te imposibiliten el trabajar, el facturar".

TODAS LAS NOTICIAS