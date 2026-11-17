'Vamos a ver' ha conectado en directo con Patricia , compañera de trabajo del joyero que ha sido secuestrado y torturado en Mallorca por tres encapuchados que pretendían obligarle a facilitar los códigos de acceso al negocio.

Tres encapuchados asaltan a un trabajador de una joyería en Mallorca

Patricia, compañera de la víctima, ha relatado con detalle cómo se produjo el ataque. Según su testimonio, ambos salieron de trabajar y se despidieron. El joyero se dirigió a su coche y, de camino a su domicilio, paró a hacer una compra: "No entró al parking para no desviarse y al volver de la compra se le metieron el coche sin mediar palabras, dándole puñetazos y golpes, lo que conllevó a las lesiones que tiene".

La testigo ha descrito la brutalidad del asalto: "Lo ataron con bridas, cinta americana en la boca y lo bajaron hacia la tienda. Porque querían atracar la tienda". Patricia Pardo ha preguntado si el joyero se resistió pese a los golpes, y Patricia lo ha confirmado: "Sí, sí, sí, me imagino que sí, porque para todo lo que le han hecho es porque él se negó".

La compañera del trabajador ha explicado que los asaltantes le quitaron las llaves e intentaron abrir la joyería por su cuenta, pero en ese momento un vecino pasó por la zona y alertó a la policía, lo que provocó que los agresores huyeran. "A él lo dejaron un poco más adelante encerrado en su coche y gracias a Dios que fue cerca de un contenedor de basura y un vecino bajó y lo vio y lo pudo socorrer y llamar a la policía", ha añadido.

Preguntada por el estado de salud de la víctima, Patricia ha confirmado que estuvo hospitalizado, pero que ya se encuentra en su domicilio: "Ya está en casa y a la espera de ver si le tienen que operar la nariz o no cuando baje la inflamación". El suceso tuvo lugar entre las 20:00 y las 21:00 horas, según ha precisado.

Patricia Pardo ha destacado la valentía del trabajador al negarse a dar los códigos mientras estaba maniatado y recibía golpes, y ha preguntado si era el dueño de la joyería. La respuesta de Patricia ha sorprendido al plató: "No, no es el dueño. Somos trabajadores". La presentadora ha reaccionado con asombro: "Madre mía. Bueno, qué integridad. Yo daba por hecho que era el dueño de la joyería y no un trabajador".

TODAS LAS NOTICIAS