Carmen Borrego ha analizado en 'Vamos a ver' el cara a cara que protagonizaron Alejandra Rubio y Belén Esteban en el plató de 'GH VIP' . La colaboradora ha valorado el encuentro como "muy correcto", pero ha lamentado que Belén no aprovechase la ocasión para pedir disculpas públicamente a su sobrina por los ataques que le ha dirigido en los últimos tiempos.

"Anoche creo que no le hubiera costado ningún trabajo a Belén pedirle disculpas, puesto que si se la pidió públicamente, Alejandra no lo ha visto", ha afirmado Carmen Borrego. La colaboradora ha señalado que no entiende ese momento en el que Belén dijo que no iba a pedir disculpas, a pesar de que, según ha recordado, "Belén ha arremetido muchas veces contra Alejandra, muchísimo".

Carmen Borrego reprocha a Belén su trato hacia Alejandra

Carmen Borrego ha sido especialmente crítica con el argumento que Belén Esteban ha utilizado en ocasiones para justificar sus comentarios sobre Alejandra Rubio: el hecho de que sea una persona pública. "He visto a Belén echándole en cara a mi hermana: 'Es que tu hija es pública, la mía no'. Estoy harta de ese lenguaje, porque ser público quiere decir que se puede opinar, pero por ser público no hay que hacer daño porque sí", ha declarado.

En el plató, uno de los colaboradores ha recordado la "vaga memoria" de Belén y ha pedido que se le refresque: "Deberíamos refrescársela porque ella durante un tiempo, en aquel pisito en el que le dio bien duro a Alejandra cuando Carlos salió de la cárcel, pero no bien duro, bien, bien duro". El colaborador ha añadido que Belén "tiene memoria selectiva" y ha mencionado el episodio del verano en el que Terelu hizo un matiz al comentario de Ángela Portero, señalando que Belén también fue dura en aquella ocasión.

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