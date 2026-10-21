Paola Olmedo tiene nueva pareja. La ex de José María Almoguera está viviendo una nueva historia de amor y su madre, Carmen Borrego, ha reaccionado en directo en 'Vamos a ver'. Se trata de un miembro del equipo de seguridad de su boda con José María y en el programa hemos podido dar todos los detalles.
Por su parte, Paola ha lanzado un mensaje a su exsuegra. Dice que está "harta de que tire la piedra y esconda la mano". Ante estas palabras, la colaboradora no se ha quedado callada: "Creo que todos los que estáis aquí sabéis que nunca he ido en contra de Paola, que yo siempre he dicho que la voy a defender porque es la madre de mi nieto", ha comenzado.
"Yo solo hice un comentario y ella se lo tomó a mal. Yo solo dije que ese divorcio para mí fue muy duro y porque trajo unas consecuencias que a mí me hicieron sufrir", ha aclarado.
Acto seguido, Carmen Borrego se ha pronunciado acerca de la nueva ilusión de Paola Olmedo. La colaboradora ha sacado una foto del equipo de seguridad que ella misma contrató para la boda de su hijo con Paola: "Los tengo aquí".