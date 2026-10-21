Paola Olmedo tiene nueva pareja. La ex de José María Almoguera está viviendo una nueva historia de amor y su madre, Carmen Borrego, ha reaccionado en directo en 'Vamos a ver'. Se trata de un miembro del equipo de seguridad de su boda con José María y en el programa hemos podido dar todos los detalles.

Por su parte, Paola ha lanzado un mensaje a su exsuegra. Dice que está "harta de que tire la piedra y esconda la mano". Ante estas palabras, la colaboradora no se ha quedado callada: "Creo que todos los que estáis aquí sabéis que nunca he ido en contra de Paola, que yo siempre he dicho que la voy a defender porque es la madre de mi nieto", ha comenzado.

"Yo solo hice un comentario y ella se lo tomó a mal. Yo solo dije que ese divorcio para mí fue muy duro y porque trajo unas consecuencias que a mí me hicieron sufrir", ha aclarado.