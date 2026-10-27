Carmen Borrego, tras su polémica con Belén Esteban: "No voy a hablar del tema"

Belén Estaban tiene actualmente varias polémicas abiertas. Entre ellas, la que mantiene con Carmen Borrego. Belén ha hablado y ha dado respuesta a todas ellas, incluida a la incluye a la colaboradora de 'Vamos a ver', mostrando su enfado tras esta hacer público su encuentro privado.
Este martes, en pleno directo, la pequeña de las Campos ha aclarado el asunto dando su versión de los hechos: "La decisión que he tomado es que yo no voy a hablar del tema de Belén Esteban", ha comenzado muy contundente.
"No tengo nada que decir. Si quedo, si no quedo, si dejo de quedar... Yo no decido los temas de los programas en los que trabajo. Yo no he venido a un programa a decir 'oye, que he quedado con Belén Esteban'. Eso no es cierto", ha asegurado.
"Respeto la opinión de todo el mundo, pero creo que en este caso se están equivocando. A mí me sacaron el tema y yo contesté. Yo lo único que hago es defenderme de algo que se dice en un programa. No voy a hablar del tema de Belén", ha finalizado.