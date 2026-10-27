Carmen Borrego, tras su polémica con Belén Esteban: "No voy a hablar del tema"

Belén Estaban tiene actualmente varias polémicas abiertas. Entre ellas, la que mantiene con Carmen Borrego. Belén ha hablado y ha dado respuesta a todas ellas, incluida a la incluye a la colaboradora de 'Vamos a ver', mostrando su enfado tras esta hacer público su encuentro privado.

Este martes, en pleno directo, la pequeña de las Campos ha aclarado el asunto dando su versión de los hechos: "La decisión que he tomado es que yo no voy a hablar del tema de Belén Esteban", ha comenzado muy contundente.