Carlo Constancia ha contado en ‘‘ Vamos a ver ’ cómo se encuentra Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo . El novio de la hija de Terelu Campos se ha mostrado tranquilo y cercano con los colaboradores del programa, aunque ha sabido guardar con discreción los detalles más esperados por el público.

Cuando se le ha preguntado por el estado de Alejandra Rubio, Carlo Constancia no ha dudado en confirmar las buenas noticias con una respuesta breve pero cargada de emoción: “Estamos ahí, a puntito, a puntito”.

Esas pocas palabras han dejado claro que la espera está a punto de terminar. Desde el programa se ha calculado que la fecha probable del parto se sitúa a finales de agosto, “A mí no me preguntes”, ha respondido Carmen Borrego a la presentadora Verónica Dulanto por si esta podía arrojar más datos al respecto.

Además de confirmar que el parto está próximo y que es una cuestión ya de “días”, Carlo Constancia ha contado que han estado inmersos en los últimos preparativos y dando un nuevo aire a su casa. Unas obras que han incluido pintura y que les han obligado a abandonar la vivienda durante unos días. “Ella no podía estar ahí”, ha contado.

El cambio de actitud de Carlo Costanzia con la prensa

El tema de un posible cambio de casa también ha sido punto de conversación. Se ha mencionado que Alejandra Rubio y Carlos Constancia han estado valorando la posibilidad de mudarse a otra zona de cara al futuro, aunque el hijo de Mar Flores ha reconocido que la situación actual del mercado inmobiliario lo complica enormemente. “Está todo muy caro”, ha señalado, indicando con ello que no es un paso que estén todavía decididos a dar.

Uno de los momentos más esperados de la conversación ha llegado cuando se le ha preguntado si ya tienen elegido el nombre del bebé. Carlo Constancia ha confirmado que sí lo saben, pero ha mantenido el misterio con determinación: “Sí, pero no me lo vais a sacar. No te lo voy a decir”, ha respondido en clave de humor.

Ha sido escueto pero tranquilizador: “bien”, ha respondido sin necesidad de más palabras. Y cuando se le ha preguntado cómo ha llevado su pareja la reciente entrevista concedida por su tía y su madre, ha zanjado el asunto con un “todo bien”, sin intención de entrar en más detalles ni participar en esa polémica.