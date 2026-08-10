¡Cristiano Ronaldo y Gabriela Guillén habrían protagonizado un affaire juntos! Durante el programa de 'El verano se mueve' de este lunes, Leticia Requejo, colaboradora del programa de Telecinco, ha desvelado todos los detalles al respecto, asegurando que ambos habrían estado un total de "dos años juntos".

Según ha confesado Leticia Requejo tras hablar con ella, "podemos confirmar que Gabriela Guillén ha mantenido una relación durante dos años con Cristiano Ronaldo": "No ha querido darme las fechas, pero me ha dicho que le conoce cuando vino a jugar al Real Madrid CF, desde 2009 hasta 2018".

Fue entonces cuando Gabriela Guillén conoció al astro portugués en un proyecto laboral, comenzando todo en una amistad y "acabando en pasión": "Tuvieron un affaire a principios de 2015, cuando Cristiano estaba soltero tras acabar su relación con Irina Shayk".

Así es la relación actual de Gabriela Guillén y Cristiano Ronaldo

Según ha contado Leticia Requejo, Gabriela ha reconocido que, a día de hoy, tiene "buen trato" con Cristiano Ronaldo: "Fue muy importante para ella este capítulo en su vida y ¡Bertín Osborne lo sabe", ha indicado la colaboradora, que señala que se lo contó al torero a modo de confesión.

Más adelante, Segio Garrido, paparazzi, ha señalado en pleno directo que toda esta información se la contó con pelos y señales la propia Gabriela Guillén. No obstante, ha discrepado con Leticia Requejo en las fechas en las que habría tenido lugar este affaire: "Creo que es más tarde".