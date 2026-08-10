Borja responde tajante al reto de Lorenzo de pelear en 'La Velada': "Me prepararía tanto que el día que me vieras tendrías miedo"

Después de que Lorenzo, ex de Laura Ulldemolins, pidiera públicamente a Ibai Llanos enfrentarse a Borja en una futura edición de 'La Velada del Año', el que fuera participante de 'Casados a primera vista' no ha dejado pasar la oportunidad de responder a Lorenzo Romero y ha reaccionado con unas contundentes declaraciones.
Borja y Laura han respondido a las preguntas de sus seguidores en su canal de mtmad 'Con vista a...' y una de ellas giraba precisamente en torno a ese posible combate. Lejos de evitar el tema, ambos se han pronunciado sin tapujos sobre la propuesta que Lorenzo lanzó hace unas semanas en redes sociales.
Todo comenzaba cuando Laura le preguntaba directamente qué haría si algún día recibiera la llamada de Ibai Llanos para enfrentarse a Lorenzo sobre el ring. Borja no tardaba en responder y dejaba clara su postura. "No tengo necesidad de darle bolo a esa provocación en redes sociales porque ya me aburre este tema", comenzaba diciendo.
Sin embargo, acto seguido reconocía que aceptaría el combate sin pensárselo. "No tendría ninguna duda de que aceptaría pegarle la paliza de su vida", afirmaba entre risas. El influencer, incluso, bromeaba con las habilidades de Lorenzo. "Si peleas igual que bailas, por sincronización no va a ser. Te va a llegar el uno-dos a la boca directo", comentaba.
Eso sí, también reconocía que ve muy complicado que ese enfrentamiento llegue a producirse. "No creo que Ibai nos vaya a llamar porque no somos nadie en redes sociales todavía", admitía.
A pesar de ello, Borja insistía en que estaría dispuesto a prepararse a conciencia si alguna vez surgiera esa oportunidad. "No es que lo aceptara, es que no me comería nunca más una hamburguesa hasta pegarte la paliza de tu vida", decía con tono contundente. "Me prepararía tanto que el día que me vieras tendrías miedo de encontrarte conmigo".
Laura, por su parte, se mostraba convencida de quién sería el vencedor si ese combate llegara a celebrarse. "Yo creo que ganaría Borja, evidentemente. En caso de que pasara, que eso no va a pasar", comentaba entre risas.
La conversación no terminó ahí. La pareja también respondió a quienes les preguntaban si creían que Lorenzo estaba intentando aprovechar la situación para volver a estar en el foco. "Lo intenta de diario", aseguraba Borja, recordando que, según él, el mensaje sobre 'La Velada' llegó apenas unos días después de terminar su último programa de televisión.
"¿Quién eres tú para pedirle a Ibai un enfrentamiento?", preguntaba de forma irónica, aunque añadía que ojalá acabara produciéndose. Laura también dio su opinión y aseguró que, si en un futuro ella o Borja participaran en otro reality, cree que su expareja aprovecharía la ocasión. "No dudaría en vender la moto para hacer su show", afirmaba.